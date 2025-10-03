Aprobado por 14 millones el proyecto de cárcel antigua y conjugará memoria histórica con la Huelva moderna

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este viernes la aprobación del proyecto de reforma y rehabilitación de la antigua cárcel provincial, que conjugará la memoria histórica con la Huelva moderna y que contará con 14 millones de euros para ello, con 11,9 millones de fondos de la EDIL y dos millones serán aportados por el Ayuntamiento con fondos propios.

Así lo ha indicado Miranda en rueda de prensa, acompañada por el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz; y la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento de Huelva ha recibido este viernes la resolución provisional de la EDIL --antigua Edusi-- que confirma la aprobación del proyecto de reforma y rehabilitación de la antigua cárcel provincial, una noticia que ha calificado de "histórica" ya que "cumple un sueño largamente esperado por la ciudadanía onubense".

La candidatura onubense ha sido valorada como "la séptima mejor de toda España", alcanzando "la máxima calificación". La rehabilitación de la antigua cárcel "supondrá un motor de cambio para el barrio de Isla Chica y su entorno", un área delimitada por la avenida de Andalucía, Pío XII, la calle Honduras y Pérez Cubillas, donde residen más de 40.000 vecinos, cerca del 30% de la población de Huelva, ha explicado Miranda.

El proyecto contempla la apertura del espacio a la ciudadanía, derribando los muros de la antigua prisión para crear "un gran pulmón verde" en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. A su alrededor se habilitarán dotaciones culturales y sociales, junto a espacios dedicados a la innovación, la formación, el desarrollo sostenible y la economía circular.

La alcaldesa ha subrayado que esta noticia "cumple el sueño de miles de onubenses" y que llega "como consecuencia del gran trabajo que ha realizado este equipo de Gobierno, con un proyecto liderado por la segunda teniente de alcalde, Adela de Mora, a través de la concejalía Desarrollo Económico y Fondos Europeos en estrecha colaboración con el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, y el segundo teniente y concejal de Economía Francisco Muñoz".

"Enhorabuena a todos, a vuestros equipos y a todos los profesionales que se han volcado para lograrlo", ha dicho antes de añadir "la rehabilitación de la antigua cárcel abre un futuro de oportunidades para Isla Chica y toda la ciudad. Con ilusión, seriedad y compromiso vamos a dar forma a un proyecto definitivo que marcará un antes y un después en Huelva".

Asimismo, ha afirmado que se trata de un proyecto "transformador que no solo regenerará un área estratégica de Huelva, sino que también servirá de polo de atracción y dinamización urbana, con corredores verdes y espacios de convivencia que impulsarán la revitalización de todo su entorno".

La segunda teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha liderado la propuesta, "en estrecha colaboración" con el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz. Miranda los ha felicitado porque "se ha logrado desbloquear un proyecto que llevaba décadas abandonado".

Al respecto, De Mora ha explicado que este viernes se ha recibido la resolución provisional, sobre la que se abre un periodo de alegaciones de 10 días y "posteriormente será definitiva". En ese punto, ha asegurado que el Ayuntamiento estará "preparado para comenzar a trabajar al día siguiente de recibir la notificación". "Tenemos nuestra hoja de ruta y la maquinaria perfectamente engrasada, con un equipo de todas las áreas volcado en un gran proyecto que van a mejorar la calidad de vida de miles de onubenses", ha remarcado.

INTERVENCIÓN "EXQUISITA"

Por su parte, Arias ha subrayado que se trata de una intervención que será "muy exquisita" a nivel arquitectónico, ya que la intención es derribar el muro, que "no tiene valor histórico" pero que tapa la visibilidad de un edificio que sí lo tiene, ya que fue un centro de internamiento de homosexuales, que eran castigados al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes durante la dictadura de Franco, por lo que la idea es mantener la edificación, pero modernizando la zona y abriéndola a la ciudad.

Al respecto, la alcaldesa ha explicado que se prevé destinar un espacio dentro del edificio para dignificar la memoria de las personas que pasaron por la cárcel, toda vez que ha afirmado que se trata de un proyecto que será "revolucionario" para la capital.

En cuanto a si albergará finalmente el futuro Conservatorio de Danza en Huelva, ha señalado que están en conversaciones con la Junta de Andalucía al respecto.

PROYECTOS DESBLOQUEADOS

La alcaldesa ha destacado que el proyecto de rehabilitación de la antigua cárcel "completa la nómina de edificios históricos abandonados de la ciudad que se encuentran en fase de rehabilitación o bien con proyectos aprobados para ello".

Así, Felipe Arias ha recordado que "con la antigua cárcel "se completa el círculo, logrando en apenas dos años convertir todo nuestro patrimonio abandonado en activos sociales, culturales y patrimoniales". "La cárcel se unirá al edificio de Hacienda, el Banco de España, el Colegio de Ferroviarios, la antigua Estación de Renfe o Santa Fe, como espacios que encontramos sin futuro y que volverán a la vida para disfrute de todos los onubenses", ha concluido.