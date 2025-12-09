La capital acoge el 13 de diciembre el VIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Huelva' a beneficio de Aocam

Presentación del VIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Huelva'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; y el presidente de la asociación cultural Club Onubense de Fotografía 'La Luz', Manuel Pascual, han indicado este martes que los amantes de la fotografía de paisajes y detalles tienen una cita el 13 de diciembre en el VIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Huelva' y en esta edición el dinero recaudado con la inscripción solidaria se destinará a la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam) Santa Águeda, "aportando así un apoyo directo a su labor social y su lucha contra el cáncer de mama".

Para el titular de Cultura, se trata de una iniciativa cultural "que ha acabado convirtiéndose en el concurso fotográfico más relevante de la capital y que nos está dejando como legado un visión distinta y muy bella de Huelva, enfocando muchos rincones y circunstancias que, de otra manera, pasarían desapercibidos", ha indicado en una nota.

Igualmente, el concejal ha animado a los onubenses a participar en la actividad y ha felicitado a la Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía 'La Luz', "por haber conseguido no sólo consolidar este rally en el calendario cultural de Huelva, sino también por aglutinar a todos los aficionados de la fotografía, que cada año nos regalan unas fotografías de gran belleza, que ponen en valor algunos de los rincones más bonitos de Huelva".

Respecto al concurso, el presidente de la asociación ha explicado que, como novedad, se ha incorporad un premio infantil, "en una apuesta por despertar la creatividad de los más pequeños y acercarlos al mundo de la fotografía". Además, por primera vez, el Rally contará con una exposición en la Sala Tinto de la Casa Colón, "para mostrar las 30 mejores fotografías presentadas, de entre las que se elegirán las imágenes premiadas", que se inaugurará el 9 de enero de 2026 y en ese mismo acto se entregarán los premios del Rally y también la recaudación solidaria a Aocam Santa Águeda.

La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de enero. Este año, el tema a fotografiar será una vez más la ciudad y su entorno. Las fotografías presentadas a concurso deben tener fecha del 13 de diciembre, desde las 09,00 hasta las 23,59 horas.

A parte del premio para los más pequeños, se entregarán dos categorías más: una dedicada la Ciudad, y otra, al Puerto de Huelva. Ambas tendrán dos premios: el primero de ellos tendrá una cantidad en metálico de 250 euros, un trofeo y la fotografía impresa en 40x60. Por su parte, el segundo, tendrá una cantidad de cien euros y la impresión de la obra premiada.

Asimismo, Pascual ha recordado que se realizará una actividad paralela al concurso para que todos los onubenses puedan participar de la fotografía. Por ello, "se volverá a habilitar un photocall junto al stand que montaremos en la Plaza Niña, para que todo el que quiera pueda hacerse una fotografía con un fondo muy onubense, colaborando a su vez con la labor de Aocam".

En este sentido, la presidenta de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama Santa Águeda en Huelva, María Jesús Peris, ha agradecido a Accof el que hayan pensado en ellas como destinarias de lo recaudado, y ha animado a la participación recordando que también está disponible una 'inscripción cero', para que "aquellos fotógrafos o aficionados que no puedan participar, puedan igualmente colaborar con nuestra labor".

Las inscripciones para formar parte del VIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Huelva' ya están abiertas y aquellas personas interesadas en participar pueden encontrar toda la información en la página web de la asociación: www.accoflaluz.es. De igual modo, podrán inscribirse el mismo día del evento en el stand habilitado en la Plaza Niña a partir de las 09,00 horas.