El Centro de la Comunicación de Huelva inaugura una exposición sobre los 150 años de la invención de la telefonía

Inauguración de la exposición 'Telefonía: una revolución imparable' en el Centro de Comunciación Jesús Hermida de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge desde este martes la exposición 'Telefonía: una revolución imparable', una muestra organizada por el propio centro y la Asociación de la Prensa de Huelva que conmemora el 150 aniversario de la invención del teléfono y ofrece un recorrido por la historia, evolución e impacto de una tecnología que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 26 de junio, forma parte de las actividades incluidas en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de la Prensa de Huelva, y pretende rendir homenaje a quienes protagonizaron una revolución tecnológica que transformó para siempre la forma de comunicarse de las personas y cuyo alcance difícilmente pudo imaginar su propio inventor.

En este sentido, la concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado el valor divulgativo de esta propuesta, señalando que esta exposición "permite conocer mejor cómo un invento que cambió el mundo ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta imprescindible en la vida cotidiana".

"Además de su interés histórico, tiene un enorme valor pedagógico porque ayuda a comprender cómo la innovación tecnológica ha transformado nuestra forma de relacionarnos, trabajar y comunicarnos", ha añadido la edil.

Por su parte, la responsable de Telefónica en Andalucía Occidental, Blanca Sánchez, ha puesto en valor durante su intervención la dimensión humana de este avance tecnológico, afirmando que "el teléfono no es solo un avance tecnológico, es una herramienta profundamente humana que ha permitido acortar distancias y acercar a las personas, convirtiéndose en un auténtico motor de transformación social y económica".

"En España, además, su historia no se entiende sin Telefónica, lo que nos hace sentirnos especialmente orgullosos de haber contribuido al progreso de nuestro país durante más de un siglo", ha manifestado.

En el acto de inauguración también ha participado la presidenta de la Asociación de la Prensa, Aurora Smet, quien ha subrayado que esta exposición "encaja perfectamente con la vocación del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de acercar a la ciudadanía la historia de los medios y de la comunicación". "Gracias al convenio que mantenemos con el Ayuntamiento podemos seguir desarrollando actividades que fomentan el conocimiento, la cultura y la participación de la sociedad onubense".

La muestra ha sido posible gracias a la colaboración del grupo de 'Amig@s telefónicos de Huelva', cuyo portavoz, Miguel Blanco, ha expresado el agradecimiento por acoger esta muestra y ha asegurado que "detrás de esta exposición hay muchos años de recopilación de objetos, documentos y testimonios que forman parte de la historia de la telefonía".

"Nuestro objetivo es compartir ese patrimonio con la ciudadanía y mostrar cómo ha evolucionado una tecnología por la que sus trabajadores nos hemos dejado la piel, habiéndonos dejado una huella imborrable en nuestras vidas", ha incidido.

La exposición cuenta con numerosos objetos, documentos históricos y material informativo, ofreciendo al visitante un completo recorrido por la evolución de la telefonía, desde sus orígenes hasta la actualidad. Entre las piezas expuestas destacan distintos aparatos telefónicos de diferentes épocas y una centralita que conecta dos teléfonos de la primera mitad del siglo XX, permitiendo comprender el funcionamiento de las primeras redes de comunicación.

Con esta iniciativa, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y la Asociación de la Prensa de Huelva continúan desarrollando actividades destinadas a preservar y divulgar el patrimonio de la comunicación, acercándolo a la ciudadanía a través de propuestas de marcado carácter educativo y cultural.