El Centro de la Comunicación de Huelva inaugura la exposición 'Hermida en la Luna. Arte Postal'

Inauguración de la exposición 'Hermida en la Luna. Arte Postal'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación 'Jesús Hermida' acoge desde este lunes y hasta el próximo 28 de agosto la exposición 'Hermida en la Luna. Arte Postal'. Se trata de una muestra que conmemora el aniversario de la llegada del hombre a la luna, evento que fue narrado por el periodista onubense en Radio Televisión Española el 19 de julio de 1969, para millones de españoles.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la inauguración, la concejal de Turismo y Comercio, Pastora Giménez ha declarado que "es especialmente interesante cómo la exposición aborda la historia de la humanidad bajo la voz de Hermida, y lo acerca hasta personas de cualquier generación, dando a conocer a uno de los periodistas más destacados de nuestro país".

Así, Giménez ha recordado que "uno de los objetivos de esta exposición es divulgar la figura y la trayectoria del periodista onubense con una trascendencia que pasa fronteras".

De este modo, bajo el título 'Hermida y La Luna', la muestra reúne más de 50 postales recibidas dentro de la convocatoria internacional de arte postal promovida por el centro. Unas postales, han explicado la edil "que han llegado desde 16 países, como por ejemplo Australia, Francia, Japón o Alemania, entre otros, además de diferentes partes de España, reflejando la importancia de la efemérides que conmemorábamos y el alcance universal de la iniciativa".

La titular de Turismo ha destacado que "iniciativas como esta contribuyen a seguir dando vida al legado de Jesús Hermida y consolidan al centro como un lugar abierto al conocimiento, la reflexión y la difusión de la comunicación en todas sus expresiones".

De este modo, ha señalado que "es una oportunidad para reconocer el legado del periodista y su papel desempeñado en este acontecimiento histórico que es un hito en la humanidad".

Se trata de una muestra que surge tras la celebración el pasado mes de marzo del taller de arte postal que fue impartido por el artista visual Javier Seco y que congregó a numerosos onubenses. El arte postal, también conocido como 'mail art', es una disciplina artística en la que puede participar cualquier persona, tenga o no formación previa, utiliza el sistema de correo como medio de expresión y comunicación.

Concretamente, esta disciplina consiste en el envío de postales, collages, sobres intervenidos, sellos u otros objetos creativos, transformando cada pieza enviada en una obra única. Esta forma de creación artística surge en la década de 1960 como una manera de romper con el mercado del arte tradicional y fomentar el intercambio libre entre creadores de todo el mundo.