El Centro de la Comunicación de Huelva propone una mirada al pasado desde el presente con la exposición 'Adelaida'

Inauguración de la exposición 'Adelaida'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado en la tarde de este jueves la exposición 'Adelaida', un proyecto artístico y fotográfico que propone un recorrido por la memoria, la identidad y la reconstrucción de historias olvidadas a través de imágenes de archivo y nuevas tecnologías.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la muestra, producida por el festival internacional de fotografía y artes visuales PHotoESPAÑA, constituye una de las principales propuestas del centro en 2026 y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Creada por Mercedes Hausmann y Jorge Salgado, 'Adelaida' se centra en la figura de Adelaida Martínez-Corera, una mujer que vivió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX y que desafió los límites sociales y de género de su época. De origen burgués, tras enviudar asumió la gestión de dos edificios para sacar adelante a su familia, desarrollando una trayectoria alejada de los convencionalismos establecidos.

La exposición combina retratos y documentos reales con imágenes generadas mediante inteligencia artificial que recrean escenas de la vida cotidiana de la protagonista, completando así aquellos aspectos que no quedaron registrados. A partir de fragmentos, fotografías antiguas y recreaciones contemporáneas, el proyecto construye un relato visual que acerca al presente la experiencia vital de Adelaida y los desafíos a los que tuvo que enfrentarse.

A través de este enfoque, la muestra plantea una reflexión sobre la memoria histórica y la construcción de los relatos, poniendo el foco en figuras que quedaron fuera de las narrativas oficiales. El uso de herramientas tecnológicas actuales permite, además, establecer un diálogo entre pasado y presente, ampliando las posibilidades de interpretación del visitante.

La exposición ha sido exhibida previamente en el Museo del Romanticismo de Madrid, siendo el Centro de la Comunicación Jesús Hermida su segunda sede. Coincidiendo con esta propuesta, la sala expositiva del Centro de la Comunicación Jesús Hermida incorpora una renovación de sus equipamientos, con nuevos sistemas de panelado y mejoras en el sonido, que amplían las posibilidades de montaje y favorecen una experiencia más completa para el visitante.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 8 de mayo, de lunes a viernes de 9,30 a 13,30, mientras que por la tarde, martes y jueves de 17,00 a 20,00. También se da la posibilidad de reservar visitas guiadas a la exposición para grupos, que podrán solicitarse a través del correo electrónico centrojesushermida@huelva.es .