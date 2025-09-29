La cuarta edición de la Gala Drag Nacional de Huelva se celebrará esta sábado en la Casa Colón

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado en rueda de prensa este lunes la cuarta edición de la Gala Drag Nacional de Huelva, junto al organizador del evento, Nacho Rivera. La cita, en la que nueve reinas competirán por la ansiada corona, diseñada por el artista Antonio Arcos, tendrá lugar este próximo sábado, 4 de octubre, en la Auditorio de la Casa Colón.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal ha explicado se trata de un evento que es "una cita indiscutible de nuestra programación anual, que traerá un año más a nuestra ciudad y para todos diversión, música, baile y talento".

Al respecto, Molina ha dado la enhorabuena a los organizadores del evento, "quienes hacen un esfuerzo enorme por poner a Huelva en el mapa a nivel nacional, porque Huelva ya un referente con esta gala, a la que viene gente de toda España y de fuera de España para vivirla, y, además de disfrutar de la gala disfrutan de nuestra tierra, de nuestra ciudad,y por eso es "fundamental que sigamos apoyándola para que cada año siga creciendo".

Ante estas palabras, Nacho Rivera ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva su apuesta un año más por esta iniciativa, ya que 'The Queen Deluxe-La lucha por la corona' se ha convertido en "un referente de las galas drag nacionales de la península, en una de las mejores en poco tiempo de vida", ha señalado Rivera.

Además, el organizador ha resaltado que la Gala Drag es "es más que un espectáculo", ya que en estos años "se ha convertido en un punto de encuentro y de celebración". En este sentido, Rivera ha incidido en que esta gala es cita diseñada para todas las edades, para todas las familias "y para todas las personas que quieran disfrutar del talento y de la creatividad, así que desde aquí quiero animar a todos a que vengáis esta sábado a la Casa Colón, ya que si nunca habéis visto un espectáculo de drag creo que este es el momento, y si lo habéis visto ya sabéis lo que es, así que seguramente estaréis repitiendo".

Organizado por NR Productions y el Ayuntamiento de Huelva, 'The Queen Deluxe-La lucha por la corona' dará comienzo a las 20,00 horas en el Auditorio Casa Colón. Previamente, a las 19,00 horas, el hall del auditorio acogerá la preparty, donde se podrá encontrar la alfombra rosa, el photocall y una zona de animación. La gala será conducida por Nina y la famosa Samantha Ballantines, quienes estarán acompañadas de las pintorescas Frana Gabbana y la Chari.

La ganadora será elegida a través de un sistema de votación que culminará en un gran duelo de 'lip sync' final en el que público y jurado decidirán la ganadora. Entre las participantes se encuentran Nox Galaxy, Maika Rush, Eleni Sodoma, Euphoria, Ely Ferrari, Escalatina Pier, La Bombombun, Lola de Calor, y Leivaduro de Cerveza, el primer drag King que participa en la historia de este evento y que junto a sus compañeras desplegará sus mejores propuestas para conquistar al público.

El espectáculo contará además con la presencia de artistas invitadas de primer nivel, como Samantha Ballantine y Mariana Star (Drag Race España), Margarita Kalifata, Nina Vagina, Frana Gabbana y Konami.Exe, flamante ganadora de la pasada edición. En el marco de la gala se entregarán también los Premios 'Tacón a la Diversidad e Inclusión', que por segundo año reconocen a personas y entidades que trabajan por la visibilidad del colectivo Lgtbiq+.

De este modo, en la categoría 'Premio Tacón de Huelva 2025' se va a reconocer a Togayther, quienes desde hace siete años trabajan para "dar visibilidad, voz y fuerza a la comunidad Lgtbiq+ en Sevilla y Andalucía". Lo que empezó como un proyecto de comunicación, es "un referente que informa, acompaña y conecta, construyendo comunidad alrededor de la diversidad y el orgullo".

Asimismo, el Tacón de Oro 'In Memoriam' es para Frank Romero, cantante, actor, locutor, guionista, presentador, modelo y activista Lgtbiq+. Su trayectoria, desde su paso por Locomía hasta su labor como fundador de la ESAD Huelva y la compañía Huelva Actores, "estuvo marcada por la valentía, la integridad y un compromiso inquebrantable con la visibilidad y la igualdad".

Por último, el premio a la Trayectoria es para Luz de Fuego, una figura "imprescindible" del transformismo en Huelva. En épocas donde ser gay estaba penado, ella fue "valentía, arte y resistencia". "Con su esfuerzo y autenticidad, abrió caminos y derribó barreras, dejando un legado que hoy disfrutan todas las drags que pisan los escenarios", han indicado.

Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse tanto a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es , como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de la actuación.