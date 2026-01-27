El Gran Teatro de Huelva acoge la obra benéfica 'El poder de la bata de guatiné' a favor del Patio del Amor

Presentación de la obra 'El poder de la bata de guatiné' en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva será escenario el 22 de febrero, a las 12,00 horas, de la representación de la obra 'El poder de la bata de guatiné', un espectáculo humorístico dirigido y protagonizado por José Miguel Torres (Buffon du Roi), cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación del Patio del Amor.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la iniciativa ha sido presentada este martes en rueda de prensa con la participación del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; la secretaria de la Asociación del Patio del Amor, Macarena Prieto; y el creador y actor principal de la obra, José Miguel Torres.

Durante su intervención, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha destacado "la importancia de unir cultura con el humor y la solidaridad, valores que para el Ayuntamiento son fundamentales en una obra de teatro que demuestra como su función social es capaz de generar risas, al mismo tiempo que mejora la vida de quienes más lo necesitan".

En este sentido, Nacho Molina ha animado a la ciudadanía a asistir al espectáculo, subrayando que "por solo seis euros se puede disfrutar de una propuesta cultural de calidad" y, además, "colaborar con una causa tan necesaria como el bienestar de los niños y niñas hospitalizados".

Por su parte, la secretaria de la Asociación del Patio del Amor ha agradecido el apoyo institucional y la implicación del equipo artístico, toda vez que ha destacado que "acciones como esta permiten seguir llenando de vida, juegos y alegría un espacio tan especial como el Patio del Amor, que supone un respiro emocional tanto para los pequeños pacientes como para sus familias".

Asimismo, Prieto ha añadido que "cada entrada vendida se traduce en más sonrisas y mejores momentos para los niños del área pediátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez".

El creador y actor principal de la obra, José Miguel Torres, ha explicado que 'El poder de la bata de guatiné' es una comedia basada en el humor absurdo, cuya premisa es que "reír es sagrado". "La obra parte de dos hechos históricos imaginados que sacuden el mundo de Isabel la Católica y demuestran que el camino más corto entre dos personas siempre es la risa", ha detallado.

El actor ha señalado además que "es un espectáculo pensado para toda la familia, cargado de humor, ternura y complicidad con el público", al tiempo que ha mostrado su satisfacción por poder poner el teatro al servicio de una causa solidaria. Las entradas, con un precio único de seis euros, ya están a la venta en distintos puntos físicos de la ciudad, como son la Hermandad de las Tres Caídas, la sede social de la Hermandad de la Cena, Javi León Complementos y la tienda de tatuajes El Santo Vicio; así como en la plataforma online Giglón.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se invita a toda la ciudadanía a participar en este evento solidario que aúna cultura, humor y compromiso social, y que promete "una mañana de teatro cargada de carcajadas y buenos propósitos".