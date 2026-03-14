Se derrumba una de las torres del Castillo de Escalona

1069036.1.260.149.20260314132423 La torre del castillo derrumbada este sábado. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Escalona ha sufrido el derrumbamiento de una de una de sus torres este sábado a causa del deterioro.

Según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado, la torre, situada en la esquina norte del castillo hacia la Avenida de la Constitución, se ha precipitado sobre las 10.40 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Escalona, comprobando que el derrumbe no había provocado daños personales, afectando sólo a los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

En el lugar también han intervenido operarios del servicio municipal del Ayuntamiento de Escalona, quienes han procedido a la retirada de escombros de la vía pública, por lo que no ha sido necesario cortar el tráfico, quedando la zona acordonada.