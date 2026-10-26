Huelva celebra este martes los 150 años de ciudad con diez distinciones y la Medalla de Oro al rey

Archivo - Auditorio de la Casa Colón de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de la Casa Colón de Huelva acogerá este martes, a las 19,00 horas, el acto de reconocimiento a diez personas, entidades y colectivos que han contribuido, desde distintos ámbitos, al desarrollo, la transformación y la identidad de Huelva a lo largo de sus 150 años de historia como ciudad, además de la Medalla de Oro al rey Felipe VI.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la ceremonia, abierta a la ciudadanía hasta completar aforo, forma parte de la programación conmemorativa del aniversario de la concesión de este título, otorgado mediante Real Decreto firmado por el rey Alfonso XII el 17 de septiembre de 1876.

Las distinciones ponen el foco en diferentes facetas de la evolución de Huelva durante el último siglo y medio, desde el compromiso social y la cultura hasta la actividad económica, el deporte, la relación con el mar, el conocimiento, las tradiciones, la transformación urbana y la proyección exterior.

El objetivo es reconocer la trayectoria de quienes, desde sus respectivos ámbitos, han formado parte de la historia colectiva de la ciudad y han contribuido a definir su identidad.

Tal y como anunció la alcaldesa y fue ratificado en Pleno por la corporación municipal, en el ámbito del Compromiso Social, la distinción será para la Compañía de las Hermanas de la Cruz, por sus 116 años de atención y cuidado a las personas más necesitadas.

En Cultura, el reconocimiento recaerá en la Fundación José Caballero, vinculada al legado del artista onubense y a su aportación a la historia cultural de la ciudad. La Defensa del Legado Histórico distinguirá a la Real Sociedad Colombina Onubense, cuya trayectoria, de 146 años, ha estado dedicada a la protección y difusión de la memoria colombina.

En Impulso Económico, la Federación Onubense de Empresarios será reconocida por "su labor de representación del tejido empresarial y de quienes generan actividad y empleo". El Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español desde su fundación en 1889, recibirá la distinción en Deporte, mientras que la Autoridad Portuaria de Huelva será reconocida en Vocación Marinera y Portuaria, por "su vinculación histórica con el desarrollo de la ciudad y su relación con el mar".

En Conocimiento, la distinción corresponderá a la Universidad de Huelva, como "fruto de la reivindicación ciudadana que hizo posible su creación y por su contribución a la formación de generaciones de onubenses".

En el ámbito de las Tradiciones, será reconocida la Muy Antigua, Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta Coronada, en un año "especialmente significativo" para la devoción cintera, que celebra su 625 aniversario y cuya tradición de la Bajada de la Virgen desde el Conquero quedó fijada en 1876.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva recibirá la distinción en Transformación Urbana, por "el papel de la arquitectura en la configuración y evolución de las calles, plazas y espacios de la ciudad". Por último, en Proyección Exterior, el reconocimiento será para Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton y referente internacional del deporte onubense.

A estas diez distinciones se suma la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva a su majestad el rey Felipe VI, un reconocimiento de especial significado institucional que enlaza simbólicamente el aniversario actual con el Real Decreto de Alfonso XII que otorgó a Huelva el título de Ciudad hace 150 años.

La conmemoración se plantea como "una oportunidad para recordar el camino recorrido desde 1876 y reconocer a las personas, entidades y colectivos que han contribuido a la construcción de la Huelva actual".

El acto de este martes reunirá así distintas expresiones de la historia y la identidad onubenses en una celebración compartida con la ciudadanía. El acto tendrá lugar a las 19,00 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón y estará abierto al público hasta completar aforo.