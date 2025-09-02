Huelva se prepara para vivir sus Fiestas de La Cinta con tradición, devoción y música

Archivo - Recinto de La Orden de las Fiestas de la Cinta de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ultima los detalles para la celebración de las Fiestas de la Cinta 2025, que volverán a llenar de tradición, música y devoción las calles de la ciudad durante los próximos días. Desde el Consistorio se recuerda a la ciudadanía el amplio programa, que reveló el concejal Nacho Molina, en el cual participan artistas locales y nacionales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en el apartado musical se contará con dos recintos principales que concentrarán las actuaciones gratuitas durante las Fiestas, convirtiéndose en epicentro del ocio y la cultura de la ciudad. Tanto el Recinto de La Orden como el Recinto Parque Alcalde Juan Ceada acogerán a miles de onubenses y visitantes que podrán disfrutar de una "variada oferta musical" pensada para todos los gustos, desde artistas locales que aportan de sello de la identidad de Huelva, hasta grandes figuras del panorama nacional que garantizan espectáculos de primer nivel.

De este modo, la programación musical de las Fiesta de la Cinta se consolida como "un atractivo imprescindible" que complementa los actos tradicionales y contribuye a la proyección cultural de la capital.

En el Recinto de La Orden, los conciertos darán comienzo el día 5 de septiembre a las 22,00 horas con el concierto de Diego García, a las 23,00 estará Beatriz Romero y a las 00,00 actuará Domingo Manguara. El día 6 de septiembre, a las 22,00 horas, se subirá Raimundo Amador y a las 00,00 Gonzalo Alhambra. El día 7 actuará a las 22,00 Lucho RK y a las 00,00 Femme Fatene. Por último el día 8, día de la Cinta, de 12,00 a 14,00 horas tendrá lugar la Fiesta Infantil.

Por su parte, el Recinto Parque Alcalde Juan Ceada, el día 5 de septiembre, a las 22,00 actuará La señal, a las 23,00 horas, Conjunto Porco Preto y a las 00,00 horas Bolu2 Death. Posteriormente, el día 6 de septiembre a las 22,00 horas actuará Maldita Nerea y a las 00,00 horas Ultraligera. Para terminar, el día 7 Rozalén se subirá al escenario, a las 22,00, y a las 00,00, lo hará el grupo local Lisboa.

ACTOS ORGANIZADOS POR LA HERMANDAD DE LA CINTA

Junto a la programación musical, la Hermandad de la Cinta ha preparado un amplio calendario de cultos y celebraciones religiosas que, como cada año, "marcan el verdadero corazón de las fiestas patronales". El programa arrancó el 24 de agosto con la presentación de cartel y la ofrenda musical de los campanilleros, y continuará el 6 de septiembre con la tradicional Ofrenda Floral en el Santuario. El día 7, a las 20,00 horas, tendrá lugar la Misa Votiva de Guadalupe, también en el Santuario.

Por otro lado, este año, con motivo de la Magna la Virgen de la Cinta, bajará desde el Santuario el día 8 tras la misa de las 6,00 horas, hasta la Catedral de la Merced, siguiendo el siguiente itinerario: Santuario de La Cinta, Paseo de Marineros, Cuesta de la Cinta, avenida Cristóbal Colón, calle Natividad, Paseo de la Independencia, plaza de la Merced y Puerta de la Catedral.

Además, el mismo día 8, a las 19,00 horas, se celebrará la Solemne Función Principal en la Catedral de la Merced, seguida del traslado a la parroquia mayor de San Pedro sobre las 20,30 horas, cogiendo por la plaza de la Merced, Gines Martin, Daoiz, plaza de San Pedro y Templo.

Del 9 al 17 de septiembre se rezará la Tradicional Novena a las 20,00 horas en la parroquia mayor de San Pedro. El 20 de septiembre tendrá lugar la Procesión Jubilar Mariana, y por último, el día 26 tendrá lugar la misa aniversario de la coronación, a las 19,00 horas, en San Pedro, culminando con la tradicional subida al Santuario de la Cinta. Dicha procesión cogerá por plaza de San Pedro, San Andrés, plaza Ivonne Cazenave, avenida Manuel Siurot y Santuario.