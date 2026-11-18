Imagen del acto de presentación del libro 'Quinterianos', en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha acogido este miércoles la presentación de 'Quinterianos', el libro de la periodista y escritora Marina Bernal que rinde homenaje a Jesús Quintero a través de más de 60 testimonios y entrevistas sobre su trayectoria, su personalidad y su inconfundible manera de entender la comunicación. Una publicación que permite recorrer la vida profesional del periodista desde sus orígenes en San Juan del Puerto hasta la enorme influencia que ejerció en el panorama comunicativo español.

El acto ha propiciado un encuentro simbólico entre dos grandes nombres del periodismo y la comunicación nacidos en la provincia de Huelva: Jesús Quintero y Jesús Hermida. Dos figuras extraordinarias que llevaron el nombre de su tierra por todo el país y que hoy se han dado cita, a través de sus respectivos legados, en un espacio dedicado precisamente a reconocer y difundir la trayectoria de los grandes profesionales de la comunicación, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La presentación ha contado con un formato muy especial, convertido en un programa de radio conducido y dirigido por los alumnos del Aula de Radio 'Jesús Quintero' del IES La Marisma. Los estudiantes han asumido el protagonismo de la jornada, entrevistando a la autora y guiando una conversación que ha permitido descubrir diferentes facetas del periodista. Entre las voces que recoge el libro figuran personalidades como Antonio Banderas, Alejandro Sanz y Carlos Herrera.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Paco Muñoz, ha destacado que "'Quinterianos' es una obra que tenía que presentarse en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, tanto por el homenaje que representa a una figura irrepetible del periodismo como por el encuentro simbólico que propicia entre dos onubenses universales". En este sentido, ha señalado que "ambos contribuyeron a engrandecer la historia del periodismo y la televisión y llevaron el nombre de Huelva mucho más allá de sus fronteras".

Muñoz ha recordado que "Jesús Quintero hizo de la entrevista un arte, convirtió el silencio en una forma de expresión y supo escuchar y preguntar como muy pocos, con una manera de comunicar que dejó una huella profunda y que continua despertando admiración entre profesionales y nuevas generaciones".

Por su parte, Marina Bernal ha señalado la importancia de recuperar y reunir las voces de quienes conocieron, trataron y admiraron a Jesús Quintero, ofreciendo "una mirada coral sobre su figura y reivindicando a través de esta obra la personalidad y el legado de un comunicador único, cuya forma de entrevistar, su capacidad para generar conversaciones profundas y su particular relación con el silencio siguen siendo una referencia".

La presencia de María Indiano, viuda de Jesús Quintero, ha aportado además una "especial emotividad" a este encuentro, en el que se han compartido recuerdos y reflexiones sobre la vida y la trayectoria del periodista, donde también se ha puesto el acento en el origen onubense del proyecto, recordando que el libro comenzó a gestarse durante la inauguración del Aula de Radio 'Jesús Quintero' del IES La Marisma, ha subrayado el Ayuntamiento.

Fue entonces cuando, según ha explicado la escritora, escuchó los testimonios y recuerdos compartidos sobre el periodista, una experiencia que despertó en ella la idea de "reunir aquellas historias y convertirlas en un homenaje colectivo". "De aquella experiencia nació este libro", ha dicho antes de destacar el valor de que "la publicación regrese ahora a la ciudad donde surgió".

Con esta presentación, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida reafirma su vocación como espacio de encuentro para el periodismo, la cultura y el reconocimiento a los profesionales que han contribuido a engrandecer la comunicación desde Huelva.

La programación cultural para noviembre y diciembre continúa su curso el jueves tendrá lugar la presentación del libro 'Habitación con cielo', de Héctor Garrido, a las 18,00 horas.

Uno de los eventos culturales más destacados tendrá lugar el martes 1 de diciembre con el encuentro que protagonizará la periodista y escritora Nativel Preciado, que acercará a sus crónica y trabajos periodísticos más importantes de los últimos 50 años recogidos en su obra 'Secretos y mentiras'. La programación se puede consultar en: https://centrojesushermida.huelva.es/agenda