La III Feria del Legado Británico de Huelva se traslada al puente de Todos los Santos para aumentar la participación

Presentación de la III Feria del Legado Británico. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria del Legado Británico de Huelva se celebrará este año del 26 de octubre al 1 de noviembre con una programación renovada que trasladará sus actividades al puente de Todos los Santos, con el fin de favorecer una "mayor participación" de residentes y visitantes en torno a este patrimonio histórico.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejal de Turismo y Comercio, Sonia Márquez, y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha presentado esta tercera edición, que cambia su tradicional fecha de septiembre para convertir de nuevo los espacios más emblemáticos vinculados a la historia minera e industrial de la capital en escenarios de propuestas culturales, turísticas y de ocio.

Miranda ha asegurado que esta convocatoria "se consolida como una de las propuestas culturales y turísticas más importantes de la ciudad", señalando que la herencia británica es "uno de los grandes referentes culturales de Huelva" y parte "fundamental" de su identidad tras "la transformación experimentada con el auge minero".

En este sentido, la regidora ha destacado que la feria forma parte de una estrategia municipal coordinada para poner en valor el patrimonio local, junto a proyectos como la rehabilitación de la Casa Colón, la unión del Muelle de la Compañía de Río Tinto y la remodelación del Barrio Obrero, con el objetivo de hacer este patrimonio "más conocido, valorado y disfrutado".

Por su parte, el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha felicitado al Ayuntamiento por una agenda cultural "que sitúa a la ciudad como un referente en Andalucía" y ha reafirmado el "compromiso social" de la entidad con "la promoción de tradiciones" que "redundan en el beneficio cultural, arquitectónico y económico de Huelva".

NOVEDADES DE LA PROGRAMACIÓN

Entre las principales novedades señaladas por la edil Sonia Márquez, la programación de este año refuerza los talleres de inmersión lingüística en espacios como La Casa del Guarda y La Yerkería, e incorpora visitas guiadas inclusivas adaptadas a "mayor diversidad" de público.

Asimismo, el Salón de Chimeneas de la Casa Colón acogerá un concurso de caracterización inspirado en los años 20 patrocinado por la Fundación Caja Rural del Sur, que incluirá como novedad exhibiciones de bailes típicos británicos de principios del siglo XX. La oferta se completará con pasacalles de gaitas escocesas con vestimenta tradicional, conciertos de música folk, propuestas gastronómicas y seminarios.

Para facilitar los desplazamientos e itinerarios culturales, la capital contará con un bus turístico en circulación y una Unidad Móvil Expositiva que recorrerá del 29 de octubre al 1 de noviembre enclaves como la Plaza de las Monjas, el Puerto de Huelva y centros comerciales.

LA PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el lunes 26 de octubre con la puesta en marcha de los talleres didácticos, que se impartirán de 10,00 a 13,00 horas en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón.

Por su parte, la Sala del Legado Británico y la Sala Hotel Colón acogerán visitas guiadas para el público general, con un primer pase en español de 11,00 a 12,00 horas y una posterior sesión en inglés de 12,00 a 13,00 horas. La jornada matutina se completará por la tarde con un taller de inmersión lingüística en La Casa del Guarda entre las 17,00 y las 19,00 horas.

El martes 27 de octubre darán comienzo las iniciativas inclusivas con una visita guiada en la Sala del Legado Británico y la Sala Hotel Colón de 12,00 a 13,00 horas. Previamente, de 10,00 a 13,00 horas, continuarán los talleres didácticos en el Salón de Chimeneas.

Por la tarde, el Salón A de la Casa Colón albergará un encuentro de 'Diálogos con escritoras británicas' de 16,00 a 20,00 horas, mientras que el taller de inmersión lingüística se trasladará a La Yerkería en horario de 20,00 a 22,00 horas.

El miércoles 28 de octubre el foco de las visitas guiadas se desplazará al Barrio Reina Victoria, con pases generales en español (de 11,00 a 12,00 horas) y en inglés (de 12,00 a 13,00 horas). Paralelamente, el Salón A de la Casa Colón acogerá la primera jornada del Seminario sobre Legado Británico de 16,00 a 20,00 horas.

La oferta del día se completará con la visita guiada inclusiva 'El Barrio Reina Victoria en Casa Colón' (de 18,00 a 19,00 horas) y una sesión dedicada a 'Arte y gastronomía británica' en La Yerkería de 20,00 a 22,00 horas.

A partir del jueves 29 de octubre, se pondrán en funcionamiento de forma permanente tanto el bus turístico en circulación como la Unidad Móvil Expositiva. Ambos recursos prestarán servicio en horario de mañana (10,00 a 13,00 horas) y de tarde (16,00 a 20,00 horas).

El autobús realizará recorridos por el Barrio Reina Victoria, la Casa Colón y el Muelle de la Compañía Río Tinto, mientras que la unidad itinerante recorrerá puntos estratégicos como la Casa Colón, el Puerto de Huelva, la Plaza de las Monjas, la Plaza 12 de Octubre, centros comerciales y zonas de mayor afluencia.

En la agenda del jueves destaca asimismo la segunda sesión del Seminario sobre Legado Británico (de 10,00 a 13,00 horas en el Salón A de la Casa Colón), las visitas guiadas en español e inglés en el Muelle de la Compañía Río Tinto (de 11,00 a 13,00 horas), el Club de Lectura 'The British Legacy' (de 16,00 a 20,00 horas en el Salón de Chimeneas) y una visita guiada inclusiva sobre el Muelle en la Casa Colón de 17,00 a 18,00 horas.

El viernes 30 de octubre, además del funcionamiento del autobús turístico y la unidad expositiva en sus dos turnos de mañana y tarde, el Salón de Chimeneas de la Casa Colón albergará entre las 17,00 y las 20,00 horas un concurso de caracterización centrado en los años 20.

FIN DE SEMANA DE ACTIVIDADES EN LA CALLE

El plato fuerte del fin de semana arrancará el sábado 31 de octubre con la celebración de la III Milla Británica en el Barrio Reina Victoria de 10,00 a 12,00 horas. El mismo entorno acogerá durante todo el día el Mercadillo Legado Británico (de 12,00 a 22,00 horas) y actuaciones de música en directo con bandas de música folk de 18,00 a 22,00 horas.

La jornada del sábado se dinamizará también con un pasacalles a cargo de una banda de gaitas escocesas ataviada con traje tradicional, que desfilará de 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 18,00 horas por la Plaza del Punto, Gran Vía, Ayuntamiento, Plaza de las Monjas y el Barrio Reina Victoria. El autobús turístico y la unidad móvil mantendrán sus itinerarios habituales de mañana y tarde.

Por último, la feria clausurará su edición el domingo 1 de noviembre con una programación concentrada en horario matutino. El Barrio Reina Victoria albergará de 10,00 a 14,00 horas el Mercadillo Legado Británico y un 'showcooking' de gastronomía británica entre las 12,00 y las 14,00 horas. De 10,00 a 13,00 horas realizarán sus últimos pases el bus turístico y la Unidad Móvil Expositiva en sus puntos y trayectos habituales.