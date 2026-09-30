El III Festival de Jazz se fusionará con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y se celebrará en noviembre

Presentación del III Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva alcanza este año su tercera edición con una importante novedad, ya que su celebración irá de la mano del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, compartiendo fechas y convirtiéndose en una propuesta cultural complementaria durante una semana "especialmente intensa" para la capital.

Así lo ha anunciado durante la presentación el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quien ha destacado que el Festival de Jazz se ha consolidado como "una de las grandes citas musicales del calendario cultural de la ciudad", así como que "no se puede separar uno de otro".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es que ambos festivales "vayan de la mano" y que el Jazz se convierta "en una pata más del Festival de Cine" y ha señalado que esta colaboración permitirá que Huelva "viva con más intensidad ambos festivales y ofrecerá a quienes visiten la ciudad con motivo del certamen cinematográfico una nueva propuesta cultural vinculada a la música", ha indicado el Consistorio en una nota.

De este modo, Molina ha subrayado que el Festival Iberoamericano de Jazz vuelve a situar a la capital como "un punto de encuentro para los amantes de la música, de la cultura y, especialmente, de ese lenguaje universal que es el jazz", una cita que "nació con vocación de continuidad y que en su tercera edición amplía su programación y sus públicos".

Así, la programación contará con la presencia de Al Di Meola, que actuará el viernes 20 de noviembre en Casa Colón, "uno de los grandes guitarristas de nuestro tiempo y una figura fundamental de la fusión jazzística", ha destacado el concejal.

Con cuatro décadas de trayectoria, ha compartido escenario y proyectos con artistas como Chick Corea, Stanley Clarke, John McLaughlin y Paco de Lucía, y protagonizó junto a estos dos últimos el célebre Friday Night in San Francisco, considerado uno de los grandes discos de la fusión entre jazz y flamenco. Junto a él estará Magos Herrera, una de las grandes voces contemporáneas del jazz iberoamericano, que actuará también en Casa Colón el jueves 19 de noviembre.

Nacida en México y residente en Nueva York, es cantante, compositora, productora y educadora, y ha desarrollado una trayectoria internacional en la que confluyen el jazz contemporáneo, la música de cámara y las músicas iberoamericanas.

Para Molina, su presencia "representa perfectamente ese espíritu de ida y vuelta entre Iberoamérica y Europa" que el Ayuntamiento quiere que "caracterice este festival". La programación apuesta igualmente por "la diversidad de lenguajes y estilos", con propuestas que acercan el jazz a la bossa nova, la samba, el soul, el hip hop, el flamenco y las músicas del mundo.

Entre ellas destaca Viva o Samba, proyecto creado por músicos brasileños en Portugal que ha reunido a más de 80.000 personas en sus tradicionales rodas de samba y que llevará a la Plaza de la Merced, el sábado 14 de noviembre, la energía y el carácter participativo de la música brasileña.

TAMBIÉN TALENTO LOCAL

El festival también apuesta por el talento local. Así, Bellvet, formación vinculada a la Asociación Cultural Onubense Onujazz, llevará a Casa Colón su propuesta basada en las armonías vocales y en géneros como el jazz, el bolero, la música brasileña, la bossa nova y el pop.

También estará Claudia Muñoz Trío, con la joven pianista onubense presentando su proyecto Cancionero de Ida y Vuelta, en el que confluyen el flamenco, las músicas del norte de África, las músicas folclóricas del este y la tradición clásica.

La programación contará asimismo con Daniel Cano & The Southern Gang, formación liderada por el trompetista y compositor formado en Musikene y con una amplia trayectoria internacional, así como con Groove Intentions, IMMJ & All Stars, Nacho Arcos DJ y otras propuestas que amplían el concepto del festival.

PROGRAMACIÓN PARALELA

La tercera edición incorpora además una amplia programación paralela, con conciertos didácticos para centros de enseñanza primaria y secundaria, master class, una mesa redonda sobre el mundo editorial y bibliográfico del jazz en español y sesiones de DJ, junto a diferentes actuaciones gratuitas.

Por otro lado, el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha reafirmado el "compromiso" de la entidad con el festival y ha destacado que para la fundación supone "una verdadera satisfacción estar nuevamente en esta tercera edición".

Finalmente, el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, ha destacado que ambos festivales cuentan con públicos comunes y comparten "una importante dimensión educativa y cultural".

Martín ha valorado especialmente que los invitados y visitantes que lleguen a Huelva con motivo del Festival de Cine puedan disfrutar también de otras actividades culturales más allá de las proyecciones, y ha defendido que la colaboración supone "crecer en calidad".

PROGRAMACIÓN

El arranque del festival tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala de la Fundación Caja Rural del Sur con la actuación del Inïa Shine Trio, una cita cuyo acceso será gratuito mediante invitación previa.

Posteriormente, el sábado 14 de noviembre, la actividad se trasladará a la Plaza de la Merced, espacio en el que se desarrollará un bloque de programación continua desde las 13,30 hasta las 20,00 horas. La jornada comenzará a las 13,30 horas con el concierto de IMMJ & All Stars, al que seguirá a las 14,45 horas la sesión de DJ Set Jardín Sonoro. Ya por la tarde, la música en directo regresará con Groove Intentions a las 17,00 horas, mientras que la formación Viva o Samba cerrará la jornada a las 18,30 horas.

Entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre, el certamen volcará parte de su esfuerzo en la formación y creación de públicos en la Sala de la Fundación Caja Rural del Sur. Durante estas tres jornadas, en horario de 10,00 a 14,00 horas, se ofrecerá una serie de conciertos didácticos a cargo del Instituto de Música Moderna y Jazz dirigidos específicamente a centros de enseñanza primaria y secundaria.

El propio miércoles 18 de noviembre completará su oferta en la Sala de la Fundación Caja Rural del Sur a las 17,00 horas con la celebración de la Master Class titulada 'Early Jazz, Swing & Hot'.

A partir de esa misma tarde, el certamen trasladará su escenario principal al Palacio de Congresos de la Casa Colón, donde a las 19,30 horas actuará Nacho Arcos DJ, seguido a las 20,30 horas por el grupo Bellvet, perteneciente a la Asociación Cultural Onubense Onujazz, con entrada gratuita.

El jueves 19 de noviembre la actividad comenzará a las 17,00 horas en la Sala de la Fundación Caja Rural del Sur con la mesa redonda 'Mundo editorial y bibliográfico del Jazz en español', una propuesta de entrada libre para el público general. A continuación, el Palacio de Congresos de la Casa Colón acogerá a las 20,00 horas el concierto de Daniel Cano & The Southern Gang, al que tomará el relevo a las 21,30 horas la reconocida artista Magos Herrera.

El festival bajará el telón el viernes 20 de noviembre en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. La velada final arrancará a las 20,00 horas con la actuación de Claudia Muñoz, dando paso a las 21,30 horas al broche de oro de la edición a cargo del guitarrista estadounidense Al Di Meola.

Las entradas para los espectáculos que se celebran en el Palacio de Congresos de la Casa Colón ya están disponibles en la web de entradas del Ayuntamiento, www.entradas.huelva.es, y en la taquilla del Gran Teatro, de lunes a viernes en horario de 11,00 a 13,00 y de 19,00 a 20,00 horas. El resto de actividades de la programación serán de acceso libre y gratuito.