El Parque Alonso Sánchez de Huelva acogerá el III Onujazz Fest el 16 de mayo con más de doce horas de música

Archivo - Presentación del III Onujazz Fest. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; y el presidente de Onujazz, Carlos del Canto, han presentado este jueves en rueda de prensa el III Onujazz Fest. Así, un año más, gracias a esta cita organizada por la asociación Onujazz, con el respaldo del Ayuntamiento onubense y la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur, la música volverá a ser el protagonista el próximo 16 de mayo, de 11,00 a 23,00 horas, en el parque Alonso Sánchez de la capital.

Según ha subrayado el edil, "se trata de un evento que se va consolidando en el calendario musical y cultural de Huelva, en una jornada que contará con más de doce horas de música y actividades en torno al Jazz, la música moderna y su fusión con otros estilos". En este sentido, el concejal de Cultura ha afirmado que "el festival trasciende lo musical con la incorporación durante toda la jornada un mercado artesanal organizado por las asociaciones Amayas y Asamar, así como una variada oferta gastronómica con food trucks" .

Para terminar, Molina ha dado las gracias a Onujazz "por su trabajo por la música y la cultura en Huelva". "Estamos encantados de poder tener en nuestra ciudad a un grupo de personas como ellos con los que impulsamos también el festival Iberoamericano de Jazz en Huelva", ha añadido.

Por otro lado, el presidente de la asociación Onujazz, Carlos del Canto, ha agradecido el apoyo del consistorio onubense "por hacer posible este evento", consolidado, que "va creciendo y que cuenta con nuevas experiencias como la batucada, un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad, desde la Plaza de las Monjas hasta el Parque Alonso Sánchez y en el que participarán más de cincuenta personas".

Además, el presidente ha insistido en que desde Onujazz se organiza esta cita "con mucha ilusión" e invitan a "toda la ciudadanía" a que "aprovechen esta oportunidad para disfrutar de esta fiesta de la cultura con mayúsculas".

Así, el evento dará comienzo a las 11,00 horas con talleres abiertos de danza tribal, impartidos por Sara Maig, y de cuencos tibetanos, en colaboración con Mar Yoga, ofreciendo una experiencia participativa y sensorial desde el inicio del día. Tras la batucada, desde las 13,00 horas, el escenario acogerá a Onujazz Kids, con dos formaciones de jazz y música moderna integradas por los más jóvenes.

A continuación, actuará el Onujazz Spirit Coro, seguido por la Onujazz Big Band, un proyecto intergeneracional que reúne a músicos de distintas edades. A mitad de jornada, el Colectivo Cultural Olontia, de la mano del DJ Israel D. Gutiérrez, aportará su sello característico al evento, ampliando la propuesta musical del festival.

Por la tarde, desde las 18,00 hasta las 23,00 horas, será el turno de los grupos de Onujazz Experience, que ofrecerán conciertos de una hora de duración con estilos diversos dentro del jazz y la fusión.

Onujazz nació en el año 2018 con el objetivo de promover, fomentar y desarrollar la música moderna e improvisación musical a través de cursos, talleres, masterclass y la creación, promoción, mantenimiento y apoyo de sus propios proyectos y formaciones musicales.

Con más de 200 socios, está compuesta por personas de todo tipo de perfiles, niveles musicales y edades, que bajo el principio de cooperación y la compartición del conocimiento, impulsan las habilidades de instrumentistas profesionales, mientras que las personas principiantes se encuentran en un contexto cómodo y amigables donde adquieren herramientas para desarrollar sus propias capacidades musicales.