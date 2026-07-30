El reencuentro con la Ría, protagonista de las Colombinas 2026 de Huelva

Pistoletazo de salida a las Fiestas Colombinas 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el Embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia; el alcalde infantil, Carlos Martínez; y en presencia del resto de la corporación municipal y otras autoridades, ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a las Fiestas Colombinas 2026, en una noche que ha estado marcada por la ilusión con la que la ciudad está viviendo el que sus Fiestas vuelvan a mirar a la Ría.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante el acto de inauguración, la alcaldesa ha destacado que estas Colombinas "marcan un punto de inflexión" porque "empiezan a mirar a la Ría", con la puesta en marcha de un nuevo espacio de conciertos, más amplio, seguro y accesible, nuevos accesos y una conexión desde el Paseo de la Ría, como primera fase del futuro nuevo recinto.

"Huelva tiene que volver a encontrarse con su Ría, con esa Ría que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad", ha señalado. Asimismo, la alcaldesa ha reivindicado el carácter abierto e inclusivo de unas Colombinas que este año están dedicadas a Palos de la Frontera con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra.

En este sentido, ha defendido unas fiestas "de todos y para todos", con medidas como espacios accesibles, Colombinas sin ruido, una ludoteca gratuita, actividades familiares y la campaña Fiesta en Igualdad, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los profesionales y servicios públicos que hacen posible la celebración.

Finalmente, la alcaldesa ha concluido invitando a los onubenses y todos los que visitan la ciudad estos días a "disfrutar de estas Colombinas". "A vivirlas. A compartirlas. A venir con vuestra familia. Con vuestros amigos. A disfrutar de la música, de las casetas, de las atracciones, de la cultura y de todo lo que hemos preparado".

Por otro lado, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha afirmado que para el municipio, "es un inmenso honor formar parte de estas Fiestas Colombinas" y ha afirmado que "este reconocimiento pone en valor no solo la aportación histórica del municipio, sino también la estrecha relación que, desde hace siglos, une a Palos y Huelva".

"Se trata de una vinculación basada en el respeto, la colaboración y la convicción de que, trabajando juntos, somos capaces de proyectar al mundo la grandeza de nuestra historia y el enorme potencial de nuestro futuro compartido y lo hacemos con el orgullo de saber que nuestro pasado forma parte de un legado común que pertenece a toda la provincia, y con la responsabilidad de seguir preservándolo y difundiéndolo a las generaciones venideras", ha señalado Romero.

Igualmente, el Embajador de la República Argentina en España, ha destacado que "Argentina y España son pueblos hermanos unidos por una historia que sigue escribiéndose cada día" y afirmado que "siempre habrá muchas más cosas que nos acercan que aquellas que nos diferencian".

El Embajador ha concluido señalando que "la historia no pertenece solo al pasado; la seguimos construyendo juntos cada día", reafirmando que Argentina y España continuarán escribiendo nuevas páginas de una relación basada en la amistad, la cooperación y la confianza mutua.

De este modo, con la dedicatoria de estas Colombinas a Palos de la Frontera con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra se establece un paralelismo entre la primera navegación transoceánica de 1492 y el primer vuelo transatlántico realizado en 1926.

Conformada por más de 148.00 bombillas leds, la portada reproduce el histórico arco levantado por Huelva en la calle Concepción para recibir a los aviadores del Plus Ultra, recuperando sus tres arcos monumentales, los nombres de Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, así como los escudos de España, Huelva y Argentina.

Se trata de un homenaje a la memoria colectiva, a la vocación atlántica de Huelva y a una historia compartida con Palos de la Frontera que constituye una de las señas de identidad de las Colombinas. En respuesta a esta dedicatoria, la Caseta de Exposiciones contará con una muestra organizada por los consistorios de Huelva y Palos de la Frontera en la que, por un lado se contará la historia de la portada, y por otro se realizará un recorrido mediante fotografías por la historia del vuelo del Plus Ultra desde sus inicios, la conmemoración del 75 aniversario y los actos celebrados hace unos meses con motivo del centenario.

Ante esta efemérides se han recuperado por parte del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva las fotografías que evocan aquel histórico recibimiento y que reunidas en esta exposición permiten al visitante comprender el origen de la portada de las Fiestas Colombinas de este año, inspirada en el arco efímero levantado en la calle Concepción para dar la bienvenida a los aviadores del Plus Ultra.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha organizado una muestra que invita también a descubrir los escenarios que forman parte de la historia del Plus Ultra a través de una selección de imágenes. Fotografías del Muelle de las Carabelas, el Monasterio de La Rábida y distintos enclaves de Palos, junto a imágenes de Mazagón y su playa, acercan al visitante a los lugares que conforman el entorno histórico y paisajístico de una gesta que permanece estrechamente vinculada a la identidad de Huelva y su provincia.

El recorrido expositivo se adentra después en la propia historia del Plus Ultra a través de seis paneles que reconstruyen cronológicamente la hazaña, desde el contexto histórico y social que la hizo posible hasta su llegada a Argentina y el regreso a Huelva. Un eje cronológico y un mapa permiten seguir las distintas etapas del vuelo, mientras que los bustos de los cuatro aviadores, acompañados de paneles sobre cada uno de ellos, y las figuras de Honorio Cornejo Carvajal y Enrique Martínez de Tuño completan el relato.

La exposición se cierra con 'De príncipe a rey', un recorrido fotográfico por las visitas a Huelva del entonces príncipe Felipe, con motivo del 75 aniversario del vuelo en 2001, y del actual rey Felipe VI en 2026. La Caseta de Exposiciones, ubicada junto a la portada, permanecerá abierta para su visita de 21,00 a 2,00 horas durante todos los días de las Fiestas Colombinas.

El acto de inauguración ha contado con también con la participación de la artista onubense Carmen Molina, quien acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, ha interpretado el conocido tango de Carlos Gardel 'La Gloria del Águila', compuesto por el artista argentino con motivo de la histórica travesía del hidroavión Plus Ultra.

Además, la carroza del Plus Ultra, cuya tripulación ha estado integrada por los miembros de la Corporación Infantil, ha recorrido las calles del recinto ferial repartiendo simpáticos aviones de gomaespuma; y un grupo de alumnos de la Academia de Baile Plaza de las Monjas, ha mostrado al público una coreografía dedicada a los países iberoamericanos, amenizada con el tema 'La Gozadera', de Gente de Zona y Marc Anthony.