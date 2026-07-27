Todo listo en Huelva para las Colombinas 2026 con el vuelo del Plus Ultra y Palos de la Frontera como protanonistas

Ultimando los detalles de la portada de las Colombinas 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas Colombinas 2026 arrancarán oficialmente este miércoles, 29 de julio, con un acto de inauguración que se celebrará a partir de las 21,15 horas en la portada del Recinto Colombino y que estará marcado por "la emoción, la música y varias sorpresas" para dar el pistoletazo de salida a las fiestas grandes de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha animado a todos los onubenses a acudir a este acto inaugural para "disfrutar de un momento especialmente pensado para compartir y celebrar el inicio de las Colombinas, que contará con sorpresas y momentos que seguro se van a disfrutar juntos y que servirán para dar el pistoletazo de salida a unos días de fiesta, convivencia y celebración para toda la ciudad".

"Las Colombinas son uno de los momentos más esperados del año para los onubenses y queremos que esta inauguración esté a la altura de unas fiestas tan importantes para nuestra ciudad. Será una noche para disfrutar de la música, de nuestra historia y de nuestras tradiciones, pero, sobre todo, para vivir juntos el comienzo de nuestras fiestas", ha abundado.

Así, el acto, con una duración aproximada de una hora, estará conducido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, que ejercerá como mantenedor y será el encargado de contextualizar cada una de las actuaciones y momentos que se sucederán sobre el escenario.

Asimismo, como protagonistas de las Fiestas Colombinas 2026 al estar dedicadas a Palos de la Frontera y al centenario del vuelo del Plus Ultra, la inauguración contará con la participación de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; y del embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge.

Además de otras sorpresas, el acto de inauguración estará amenizado por la voz de la artista onubense Carmen Molina, quien acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, interpretará el conocido tango de Carlos Gardel 'La Gloria del Águila', compuesto por el artista argentino con motivo de la histórica travesía del hidroavión Plus Ultra, uno de los grandes protagonistas de las Colombinas de este año.

Tras esta interpretación, llegará al recinto la carroza del Plus Ultra, cuya tripulación está integrada por un grupo de niños del Patio del Amor y de la Corporación Infantil, que irán acompañados por una charanga que amenizará el recorrido. La carroza permanecerá en el acto inaugural y, posteriormente, continuará su recorrido por el recinto ferial repartiendo simpáticos aviones de gomaespuma.

La programación continuará con una actuación de baile urbano a cargo de un grupo de alumnos de la Academia de Baile Plaza de las Monjas, que desarrollará sobre el escenario una coreografía dedicada a los países iberoamericanos, amenizada con el tema 'La Gozadera', de Gente de Zona y Marc Anthony. Uno de los momentos más esperados llegará con el encendido de la portada y del alumbrado, que correrá a cargo del alcalde infantil de Huelva, Carlos Martínez, acompañado por las autoridades participantes en el acto.

El encendido dará paso a un espectáculo de pirotecnia amenizado por la Banda Municipal de Huelva, que interpretará mientras los fuegos artificiales surcan el cielo de Huelva los clásicos 'Suspiros de España', el tango 'Por una Cabeza' y la 'Danza Ritual del Fuego', de Manuel de Falla.

Por último, hay que recordar que el mismo día de la inauguración tendrá lugar la celebración del el Día del Niño que, además de los tradicionales descuentos en las atracciones, este año contempla una Fiesta Infantil en la Caseta Municipal con actuaciones musicales y payasos, la cual comenzará a partir de las 22,30 horas.

Asimismo, señalar que las atracciones estarán disponibles desde las 20,00 hasta las 6,00 horas y que las tarifas para esta jornada especial serán de tres euros para los menores y de cuatro euros para los adultos.