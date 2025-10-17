La violinista Rocío Media actúa junto a María Carrasco, Juanlu Montoya y Erika Leiva en el Gran Teatro de Huelva

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; junto a la violinista Rocío Media, han presentado este viernes el concierto que la artista almonteña ofrecerá el próximo viernes, 24 de octubre, en el Gran Teatro. Con un espectáculo completamente renovado, tal y como han anunciado, la joven estará acompañada en el escenario por María Carrasco, Juanlu Montoya, Erika Leiva, los Tamborileros de Almonte y un coro infantil de niños y niñas del Colegio Cardenal Espínola de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal ha manifestado que es un espectáculo con "mucho arte de la tierra el que se va a subir a las tablas del Gran Teatro", por lo que ha sugerido "no perdérselo".

Así, Molina ha señalado que el "talento de Rocío" con el violín es "verdaderamente mágico", ya que "consigue convertir melodías conocidas en auténticas obras maestras que gustan a todos, y gracias a su perseverancia y amor por la música ha conseguido convertirse en una de las violinistas más destacadas de Huelva, con un increíble potencial que a nadie deja indiferente".

Molina también ha recordado que su violín ha sonado en países como Qatar, Dubai, China o México, que ha acompañado a artistas como Antoñito Molina, Jesús Rendón, Macarena de la Torre, Lucía Benavide o Ana de Caro, "y el próximo día 24 volverá a tocar en su tierra, cumpliendo un sueño en el que seguro va a sentirse arropada por sus paisanos".

Finalmente, el concejal de Cultura ha invitado a los onubenses a que acudan el próximo viernes al Gran Teatro para disfrutar de este concierto, "enmarcado dentro de la programación cultural del último trimestre del año, que cuenta con artistas de primer nivel, y que ha sido pensada para que todos los onubenses puedan disfrutar de música, baile o teatro en mil y una formas, y una programación en la que como demuestra este concierto de Rocío los artistas de Huelva siempre van a encontrar su espacio, porque para este Ayuntamiento apoyar el talento local es algo fundamental".

Por su parte, la almonteña ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de poder volver a tocar en su tierra y ha asegurado sentirse "muy emocionada por presentar un espectáculo que no tiene los mismos matices que cuando ya se hizo el año pasado", ya que a través de este espectáculo ha intentado "acercar la música que nosotros conocemos, la música de Chiquetete, Camarón, o Rocío Jurado al violín, adaptarlo a través de lo que nosotros hemos mamado desde pequeños, que es el flamenco, danto como resultado es una fusión muy fresca y muy diferente".

Además de los artistas señalados, Medina ha anunciado que también estará acompañada por artistas a la percusión, guitarra flamenca, piano, "y tenemos la suerte de contar con Marta Mateo al baile y María Huelo de corista, así que vamos a presentar en Huelva lo mejor, porque vengo con toda la artillería pesada, un grupo maravilloso de artistas invitados a los cuales tengo muchísimo cariño".

Las entradas para este concierto ya están disponibles la web www.entradas.huelva.es, asi como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas.