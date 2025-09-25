Alcaldesa destaca la labor de la Orden de San Juan de Dios en Jerez (Cádiz) durante su congreso nacional

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, interviniendo en la inauguración del Congreso Nacional Cuidar y curar heridas, generando conocimiento, de la Orden de San Juan de Dios. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado la labor sanitaria y social que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios realiza en la ciudad. Lo ha hecho en la inauguración del Congreso Nacional Cuidar y curar heridas, generando conocimiento, organizado por esta entidad en Los Claustros de Santo Domingo.

Hasta el viernes 26 de septiembre, especialistas y profesionales sanitarios se reúnen en la ciudad con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y apostar por la mejora permanente en la calidad de los cuidados que reciben sus pacientes, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio colabora con un evento que se desarrolla en la ciudad este jueves y viernes, contando con la asistencia de la alcaldesa en su apertura en Los Claustros.

En su intervención en el acto inaugural, García-Pelayo ha tendido la mano a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para seguir colaborando en materia de atención socio-sanitaria, además de reivindicar "conciertos permanentes" en materia sanitaria.

La alcaldesa ha participado en esta apertura junto a Eva Pajares Ruiz, delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Juan José Afonso, director general de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Aroa Vaello Robledo, videpresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz, y Fernando Guerra Arévalo, presidente del comité organizador.

En este acto se ha puesto de manifiesto "el compromiso común" a favor de la humanización en la atención sanitaria, desde el convencimiento de que "el cuidado de las heridas crónicas o complejas inciden directamente tanto en la calidad de vida como en el bienestar emocional del paciente".

La alcaldesa ha cerrado el turno de intervenciones agradeciendo a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios su aportación a la ciudad no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el social, destacando que "no solo sois un ejemplo de una sanidad que funciona, sino que habéis hecho que vuestros pacientes sientan que van a curarse también el alma, con profesionales que ponen el corazón".

A este respecto, ha recordado que se ha "recompensado" esta actividad de la Orden con la reciente colocación de una escultura del Hermano Adrián a la entrada del Hospital San Juan Grande de Jerez, una forma de "reconoceros vuestra entrega a la ciudad, y ese economato social para atender a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión", en palabras de la alcaldesa.

"Trabajando conjuntamente y de la mano se llega a soluciones. Es verdad que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia sanitaria, pero da la cara", ha sostenido, recordando que en la reciente reestructuración del gobierno local se ha incorporado Tomás Sampalo como delegado de Salud porque "queremos que se visibilice nuestro compromiso con la salud con una delegación específica".

El delegado, según ha apuntado García-Pelayo, "se estrena en el pleno defendiendo una propuesta que va a ser útil para Jerez y para Andalucía, porque vamos a apoyar que los conciertos sanitarios sean estables en el tiempo, vamos a pedir que de la misma manera que se está haciendo en otras comunidades, se trasponga esa normativa europea que permite el concierto permanente en materia sanitaria".

La alcaldesa ha finalizado su intervención felicitando de nuevo al doctor Juan Carlos Durán, que encarnará al Rey Gaspar en la próxima Navidad, señalando que "él ha dedicado su vida a la atención sanitaria, pero también a la formación, y a la humanización de la sanidad, necesitamos humanidad en todo lo que hacemos, y es una forma también de agradeceros vuestra labor".