La alcaldesa felicita a las Rutas del Vino y del Brandy de Jerez (Cádiz) por su impulso al enoturismo

Imagen de la alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha felicitado en nombre del Gobierno local y de la ciudad a la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez, presidida por César Saldaña, que ha conmemorado los veinte años de su nacimiento con una Gala de Aniversario en los Museos de la Atalaya.

Un encuentro al que han asistido el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, el teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, la delegada de Empleo, Nela García, la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, delegados territoriales además de miembros de la ruta y de la industria turística en general que han querido estar presentes en este acto de reconocimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa durante su intervención ha recordado cómo durante estas dos décadas se ha consolidado el liderazgo nacional de las rutas del vino de España convirtiéndose en algo más que un enclave enoturístico, un motor económico indiscutible nacido de la unión de un territorio que comparte una cultura en torno al vino.

Igualmente ha añadido que la apuesta del Ayuntamiento por el enoturismo es absoluta y sin fisuras como demuestra el dato de que las bodegas jerezanas son, tras el circuito, el segundo en número de visitantes con 230.000 turistas en 2024 y un crecimiento del 12,20 por ciento.

Un plan que, según ha detallado el Consistorio, deja claro que Jerez cuenta con numerosos y muy singulares motivos para convertirse en "un destino turístico de referencia, impulsando a la vez una mayor actividad económica y un desarrollo social equilibrado en el territorio".

García-Pelayo ha incidido en que la candidatura a 'Ciudad Española del Vino' en el año 2027 con la intención de dar continuidad al impulso que se ha logrado como 'Capital Española de la Gastronomía 2026' convirtiendo al vino de Jerez en el gran protagonista de la industria vitivinícola de España y "creando otro motivo más para venir a Jerez y para consolidarla como una ciudad que crece respetando sus raíces y sus tradiciones, pero también innovando", ha dicho.

La Ruta nació en 2006 con el objetivo de aglutinar y cohesionar la oferta turística existente en torno a los numerosos atractivos enológicos del Marco de Jerez y de contribuir a través del enoturismo al desarrollo económico, social y cultural del territorio.

Lo que comenzó como un proyecto hace dos décadas es hoy la ruta más visitada de toda España como demostraron los 425.650 visitantes que recibió la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez en 2024.

Desde entonces, bodegas, enotecas, hoteles, casas rurales, bares y restaurantes, tabancos, museos, agencias de viajes y empresas de ocio de todas las ciudades del Marco, conjuntamente con sus respectivos ayuntamientos y los consejos reguladores del Vino y el Brandy, han aunado esfuerzos para hacer realidad una iniciativa que da respuesta a las demandas del enoturismo de calidad y que ha convertido al Marco de Jerez en un destino de primer orden a nivel mundial.

Desde entonces, Jerez ha ido afianzando la fuerza de este sector como demuestra que de los tres millones de turistas enológicos que visitan España, 500.000 optan por la Ruta del Vino y del Brandy de Jerez, lo que representa aproximadamente un 20%.