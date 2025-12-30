La alcaldesa de Jerez anuncia que pedirá un Régimen Financiero Especial para la ciudad

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado de que el principal reto para 2026 es solicitar un Régimen Financiero Especial para la ciudad al Gobierno central y ha anunciado que la Junta de Gobierno Local encomendará al Consejo Social de la Ciudad un documento técnico de diagnóstico de la situación que se trasladará al Pleno para su aprobación.

"Es una reivindicación de muchos años de la ciudad y en su conquista tenemos que estar todos implicados con consenso político y social. Hemos elegido este momento porque ya hemos conseguido activar la gestión municipal, consolidándonos como Gobierno y con una estabilidad presupuestaria", ha explicado en el transcurso de un desayuno con los medios de comunicación la alcaldesa.

El camino para solicitar esta Régimen Especial se inicia con ese estudio técnico que defina las competencias que está prestando el Ayuntamiento de Jerez, cuáles son las propias del Consistorio según la Ley de Bases del Régimen Local, y cuáles corresponden a otras administraciones. Una vez realizado ese estudio, valorar esos servicios y el coste que le supone al Ayuntamiento.

En este punto, la alcaldesa ha puesto como ejemplo que "Jerez tiene que prestar servicios, como no puede ser de otra manera, a una localidad, por ejemplo, como Gibalbín, que se encuentra a 40 minutos en coche de Jerez, estando a mayor distancia que la ciudad de Cádiz, con lo que esto supone de incremento del coste de los servicios que se le prestan por ser parte del término de Jerez".

En este sentido, ha añadido que "no se puede valorar los servicios sólo por el número de habitantes, sino también por la extensión del término municipal". "Creemos que es de justicia también que se reconozca la aportación que realiza Jerez no sólo a Andalucía sino a toda España", ha señalado.

En cuanto al balance del año que está terminando, la alcaldesa ha señalado que "se puede decir que Jerez ha cogido impulso, dando un gran salto para convertirse en una gran ciudad y referente nacional, sentando las bases de grandes proyectos". Para este Gobierno, Jerez es lo primero y lo hemos demostrado cumpliendo con proyectos que se han hecho realidad mejorando la vida de los ciudadanos", ha asegurado.

Así, a nivel económico, la alcaldesa ha señalado que se ha recuperado la "normalidad presupuestaria", aprobando el Presupuesto municipal que no se hacía desde 2022. "Y decimos que se ha mejorado la vida de los jerezanos porque 3.633 personas han encontrado empleo en el último año; tenemos un récord histórico de creación de empresas, 6.046 y más autónomos que nunca, 11.100", ha apuntado.

Igualmente, en el apartado económico, la alcaldesa se ha referido a los tres programas de empleo que se pondrán en marcha en 2026 y la aprobación, con el respaldo unánime de los sindicatos, de una Oferta de Empleo Pública que contiene por primera vez una promoción interna.

Por lo que respecta a los servicios públicos, ha recordado que ya están circulando los primeros 25 autobuses nuevos en la zona urbana y seis en la zona rural, estando en marcha la licitación de 25 autobuses más con lo que se renovará totalmente la flota de autobuses urbanos.

Además, ha recordado que se ha ampliado el contrato de limpieza en 8,2 millones de euros, se está instalando el quinto contenedor, se han colocado 1.650 nuevas papeleras, se ha licitado un nuevo contrato de Parques y Jardines y se ha ampliado la plantilla de ayuda a domicilio, en más de 200 auxiliares y 13 coordinadores.

En materia urbanística y de vivienda, María José García-Pelayo ha subrayado uno de los principales retos del Gobierno municipal marcados desde el inicio de la legislatura, como ha sido impulsar la construcción de VPO en Jerez "para que la gente pueda a acceder a una vivienda a precio asequible". En este sentido, ha hecho alusión a medidas que se han adoptado en 2025, como puede ser la licitación de seis bolsas de suelo, tres de propiedad municipal, y otras tres de la Empresa Municipal de la Vivienda.

Igualmente, ha recordado que "se está trabajando con la Junta de Andalucía para poner a disposición de los promotores 26 parcelas destinadas también a VPO al objeto de facilitar el recurso de vivienda a los ciudadanos". Asimismo, ha indicado que otro de los retos en los que se viene trabajando tiene que ver con medidas ya iniciadas para garantizar un crecimiento urbanístico ordenado de la ciudad y que preserven la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, la alcaldesa ha señalado, también como logro importante de este año, la captación de fondos europeos "que van a provocar un cambio importante en la fisionomía de la ciudad, tanto en nuevos equipamientos como en la mejora de espacios públicos degradados", destacando la reciente resolución provisional de los fondos EDIL, con 14 millones de euros que se destinarán al centro histórico y a la zona oeste de la ciudad, así como el recientemente aprobado "plan para utilizar los recursos que reporta el patrimonio municipal del suelo, que va a permitir desarrollar inversiones en la ciudad por importe de 9,7 millones de euros".

También ha aludido al esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno para recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, subrayando "que se han conseguido avances significativos para la conservación de edificios históricos", y poniendo como ejemplo la ejecución de una primera fase del proyecto de rehabilitación del Palacio de Riquelme. "Ya se tramita una nueva solicitud de fondos del 2% Cultural para acometer futuras fases", ha señalado.

García-Pelayo se ha referido también a la aprobación del Plan de Igualdad, con el consenso del Consejo Local de la Mujer y las asociaciones de mujeres, así como los que se aprobarán próximamente, como el Plan contra la prostitución y explotación sexual; el primer Plan de Juventud, el primer Plan contra el Cambio Climático, el Plan de Energías Renovables y el Plan del Centro Histórico así como la licitación de un Plan de Inclusión Social.

Además, la alcaldesa ha destacado que Jerez sea Capital Española de la Gastronomía en 2026 y la candidatura a Capital Europea de la Cultura, que ha permitido consolidar la estrategia cultural como lo demuestra el primer certamen de pintura o el impulso de la Feria del Libro, con un reto principal para 2026 que es la conmemoración del centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald.