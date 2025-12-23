La alcaldesa de Jerez avanza que 2026 será el año de la Capitalidad Gastronómica y de los mercados municipales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el mercado de Federico Mayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha visitado los mercados municipales de la ciudad para trasladar sus mejores deseos a los comerciantes en vísperas de la Nochebuena y ha avanzado que 2026 será el año de la Capitalidad Gastronómica y de los mercados municipales.

Así, ha animado a todos los jerezanos a consumir en los mercados locales, sintiéndose "orgullosos de una tierra de campo que ofrece productos de excelencia". "El año 2026 será el año de nuestra gastronomía y, por ende, el año de nuestros mercados. Son el corazón de nuestra economía local y el reflejo de la calidad que nos ha hecho merecedores de este distintivo nacional", ha subrayado García-Pelayo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante su visita al Mercado Federico Mayo, García-Pelayo ha querido agradecer personalmente a los comerciantes la confianza depositada en el proyecto de reapertura. "Este mercado llevaba ocho años cerrado tras una inversión superior al millón de euros y la Zona Sur perdió la oportunidad de tener su propio mercado, muchas familias y jóvenes habían perdido la oportunidad de tener un empleo y hoy da alegría entrar aquí y ver que los mejores productos con la mejor calidad se compran en Jerez", ha remarcado la alcaldesa.

De esta manera, ha subrayado que esta reapertura no solo supone recuperar un espacio de compras de proximidad, sino que representa una oportunidad real de empleo para muchos emprendedores que han iniciado una nueva etapa laboral y vital. "Gracias al trabajo liderado por Nela García y todo el equipo de Comercio y Consumo hemos devuelto a los vecinos la posibilidad de comprar los mejores productos, al mejor precio, sin salir de su barrio", ha asegurado García-Pelayo, que también ha destacado la relevancia del Mercado Central con la conmemoración de su 140 aniversario durante todo este año, marcando una agenda repleta de actos culturales y sociales en reconocimiento de esta efemérides.

La alcaldesa ha concluido sus visitas con un mensaje de optimismo y apoyo al comercio tradicional, resaltando que "el Gobierno municipal mantiene su apuesta firme por los productos de kilómetro cero y la dinamización de estos espacios públicos como centros de convivencia social".

Finalmente, García-Pelayo ha deseado una Feliz Navidad y un próspero año 2026 a todos los titulares de los puestos, agradeciendo su esfuerzo diario por mantener viva la esencia comercial de Jerez y por contribuir a que la ciudad sobresalga en el panorama gastronómico nacional.