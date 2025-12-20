La alcaldesa de Jerez (Cádiz) acude a ver al Cartero Real en la Plaza de la Merced

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, visitando al Cartero Real. - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por miembros del Gobierno municipal, y los Reyes Magos de Jerez 2026, Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez, ha visitado este sábado al Cartero Real en la Plaza de la Merced, última parada dentro de la ronda de visitas a los distritos jerezanos.

Con este encuentro se cierra "con éxito" el ciclo de recogida de cartas en los distritos, iniciado a principios de diciembre, una iniciativa diseñada para acercar la Navidad a los distritos y fomentar la participación de la infancia, la juventud y las familias jerezanas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la jornada, los asistentes han disfrutado de una hora de animación infantil previa a la entrega de sus misivas, actividad que se ha desarrollado entre las 11,00 y las 14,00 horas.

La alcaldesa ha querido agradecer personalmente al emisario de Sus Majestades, el bailaor Fernando Jiménez, y a todos sus ayudantes el trabajo que vienen realizado durante las últimas semanas, "una labor fundamental en esta época navideña, preparatoria de las grandes cabalgatas".

Asimismo, García-Pelayo ha aprovechado la ocasión para desear lo mejor en estas fiestas a las familias que se han acercado a disfrutar del ambiente. Tras finalizar este recorrido por los distritos, la agenda del Cartero Real continuará con su gran Cabalgata, que se celebrará el próximo domingo 28 de diciembre.

El cortejo partirá a las 17,00 horas desde el Taller de Fiestas (Ronda del Caracol) y realizará su recorrido hasta el Alcázar de Jerez, donde tiene prevista su llegada alrededor de las 20,30 horas. Posteriormente, el emisario real permanecerá en el Alcázar para recibir las cartas de los niños y niñas durante los días 30 de diciembre de 2025, y 2 y 3 de enero de 2026.

Las visitas podrán realizarse en horario de mañana, de 11,00 a 14,00 horas, y de tarde, de 17,30 a 20,30 horas. Como parte del compromiso municipal con la inclusión, se han establecido turnos especiales de 16,00 a 17,00 horas: el día 2 de enero para personas con trastorno del espectro autista; y el día 3 de enero para personas con otras diversidades funcionales.