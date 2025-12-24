La alcaldesa de Jerez (Cádiz) agradece el trabajo de las fuerzas de seguridad durante una visita por Navidad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, visita las diferentes instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado este miércoles las diferentes instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad, para agradecer el trabajo que realizan diariamente y, en especial, durante las fechas navideñas.

García-Pelayo, que ha estado acompañada por el quinto teniente de alcaldesa y delegado de Seguridad, Ignacio Martínez, ha comenzado el día visitando las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional, donde ha sido recibida por el comisario en Jerez, Francisco Carrasco, quien ha entregado a la alcaldesa un recuerdo en agradecimiento a su interés por el cuerpo.

A continuación, se ha acercado hasta la Jefatura de la Policía Local donde ha saludado tanto a los agentes, con el jefe Manuel Cabrales a la cabeza, como a los miembros de Protección Civil, coordinados por Tobías Perdigones.

Tras ello, ha acudido hasta el Cuartel de la Guardia Civil donde Luis Galván ha recibido a la alcaldesa y tras reunirse, han visitado varios puntos de las instalaciones ubicadas en el Paseo de las Delicias.

Por último, García-Pelayo ha acudido hasta el Parque de Bomberos, donde tras ser recibida por el presidente del Consorcio, José Ortiz, ha conversado con el personal.

"Son funcionarios que se dejan su vida por los demás y se merecen todo nuestro respecto, nuestro cariño y agradecimiento", ha indicado la alcaldesa.