La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia 1,8 millones de euros para la tercera fase de reasfaltado en 27 calles

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a las obras de reasfaltado de calles en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la tercera fase de obras del proyecto de reasfaltado de calles, la denominada 'marea negra', con un importe aproximado de 1,8 millones de euros para actuar en 27 calles de la zona este de la ciudad, abarcando una superficie global de 115.085,73 metros cuadrados.

En una nota, García-Pelayo ha señalado que la aprobación de esta nueva fase se produce mientras continúa en ejecución la primera, cuyas obras ha supervisado este mismo lunes.

"Este gobierno se comprometió a actuar de forma contundente ante el evidente deterioro acumulado del viario, y ese objetivo se está traduciendo en hechos ya visibles", ha trasladado durante su visita a las obras, que se centran esta semana en las calles Cuatro Caminos, Rodrigo de Jerez y Geraldino.

El objetivo de esta 'marea negra' es actuar en aquellos viales que presentan un mayor grado de deterioro por el desgaste de los materiales, la aparición de grietas, baches y socavones y, en determinados casos, por el empeoramiento registrado tras los episodios de fuertes lluvias de los primeros meses del año.

Conforme el proyecto ha avanzado en su definición y tramitación, el Ayuntamiento ha establecido una intervención global que permitirá actuar sobre aproximadamente 200.000 metros cuadrados de vía pública, con una inversión conjunta situada entorno a los cinco millones de euros.

Esta tercera fase actuará en calles que presentan un pavimento envejecido en toda su longitud, o en alguno de sus tramos, provocado por la degeneración de los materiales que lo componen.

El proyecto prevé el reasfaltado de la calzada de las calles proyectadas, incluyendo aparcamientos en tramos donde sea necesario. Entre otros trabajos, la intervención contempla el fresado previo del pavimento aglomerado existente en aquellos puntos en los que resulte necesario, la limpieza y barrido del firme, la ejecución de capas de regularización y la aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa sobre el pavimento.

La intervención contempla también el recrecido de pozos, arquetas e imbornales para adaptarlos a la nueva cota de la calzada, así como la restitución de la señalización horizontal en todos los tramos afectados por el reasfaltado.

Esta nueva fase incluye actuaciones en calles de la barriada de La Granja, la carretera Jerez-Guadalcacín, el Paseo de las Delicias, las avenidas de Nazaret, del Mediterráneo y de Buenos Aires, y distintas vías del Pago de San José, entre otras. También están incluidos el aparcamiento de La Unión, las avenidas de la Ilustración y de los Empresarios y la barriada Torres Blancas.

EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE

El Ayuntamiento ha explicado que la primera fase de esta intervención de reasfaltado dio comienzo a principios de agosto, actuando en calles como Bélgica, la avenida García Caparrós y Rodrigo de Jerez.

La actuación fue adjudicada a Manuel Alba SA por importe de 745.715 euros y comprende una superficie total de 39.435,49 metros cuadrados.

Las actuaciones abarcan 13 calles y avenidas, como son Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, García Caparrós, Muro y Zaragoza.