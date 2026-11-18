Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- El Ayuntamiento incorpora 12 nuevos vehículos al servicio público de limpieza y recogida de residuos - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que ya están en servicio diez nuevos camiones destinados al servicio público de retirada de residuos de la ciudad, y que "próximamente" se sumará otro camión más y tres hidrolimpiadoras.

La llegada de estos vehículos se enmarca en una ampliación del servicio de recogida de residuos y de limpieza, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En total, después de esta nueva mejora, se van a contar siete camiones recolectores compactadores con carga lateral para la recogida de la fracción orgánica; cuatro vehículos de caja abierta de 3.500 kilos con plataforma para el repaso de ubicaciones de contenedores; cuatro furgones hidrolimpiadores con agua caliente para la limpieza de contenedores y sus ubicaciones en la calle; un furgón taller 100% eléctrico para el mantenimiento y reparación de contenedores y dos vehículos --un todoterreno y una furgoneta-- para el control del servicio.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo de la incorporación de todos estos nuevos recursos mecánicos es "contar con un Jerez más limpio, con un servicio mejor en los barrios de la ciudad y con más calidad de vida, como espera la ciudadanía".

Este nuevo refuerzo irá destinado a ofrecer un servicio "más eficiente" en el marco del contrato suscrito con la empresa concesionaria UTE-Jerez.

Además, ha apuntado que el Ayuntamiento persigue que la limpieza y la recogida de residuos sea "cada vez mejor", por lo que su gobierno está apostando por este objetivo "de forma continuada", con el fin de cubrir las necesidades de todo el término municipal, impulsar la calidad de vida y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, contribuyendo así a que Jerez sea "una ciudad más habitable y sostenible".

Precisamente, el gobierno municipal ha tenido que realizar a lo largo de esta legislatura "varias actualizaciones y mejoras" del servicio de limpieza, ya que "el contrato anterior no abarcaba las necesidades del término municipal", como se ha apuntado, añadiendo que "el pasado verano se reforzó también la limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad las tardes de lunes a viernes y los fines de semana, en función de otra actualización y mejora de este servicio esencial para la ciudad".

Este servicio público también se ha complementado y adaptado para mejorar la atención a los grandes eventos de la ciudad y se ha mejorado el servicio diario con la ampliación de personal y de la maquinaria específica.

La alcaldesa ha aseverado que el gobierno "está poniendo el foco" en la mejora de todos los servicios públicos.

Además de los servicios esenciales de limpieza y recogida de residuos, el Ayuntamiento ha renovado la flota de autobuses y está modernizando el servicio de transporte urbano.

También ha señalado que ha ampliado el servicio de conservación y mantenimiento de parques y jardines, está actualizando progresivamente el alumbrado público de la ciudad y está mejorando la accesibilidad de los acerados y reasfaltando las calles, entre otras medidas orientadas a incrementar e incentivar los servicios públicos municipales.