La alcaldesa de Jerez (Cádiz) apoya la 'Carrera del Barro' que "combina solidaridad, deporte y convivencia"

Imagen de la 'Carrera del Barro' - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y el alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López, ha dado la salida a la VIII edición de la 'Carrera del Barro', organizada por el Ayuntamiento de la citada Entidad Local Autónoma y la asociación '1.000 kilómetros contra el cáncer', con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, antes de comenzar la prueba, se ha guardado un minuto de silencio por las personas que han fallecido este año. La alcaldesa ha señalado que "la VIII edición de la Carrera del Barro es una prueba que demuestra el carácter de un pueblo que, bajo una causa justa, se organiza, se implica, se compromete y trabaja unido. Cada dorsal tiene un nombre y una historia detrás. Hay quien corre por un familiar, por un amigo, por quien está en tratamiento, por quien ya no está o por quienes investigan cada día para que el cáncer tenga más respuestas. Es una prueba deportiva pero es también un acto para la esperanza".

"Esta carrera empezó en 2017 con algo más de 350 participantes y en 2025 reunió a casi 1.500. Solo en las tres últimas ediciones conocidas se han recaudado más de 134.000 euros para investigación: 45.260 euros en 2023, 42.400 euros en 2024 y 46.510 euros en 2025. Detrás de cada uno de estos euros hay empresas, familias, instituciones, voluntarios y corredores que han decidido embarrarse y ayudar", ha añadido la alcaldesa.

García-Pelayo ha deseado "a quienes vais a correr: competid si venís a competir, disfrutad si venís a disfrutar, pero sobre todo cuidaos y cuidad de quien tengáis al lado. Que cada obstáculo que superéis hoy sea un empujón más para la investigación. Que La Barca y Jerez vuelvan a demostrar que cuando la solidaridad se pone en marcha, no hay barro que la detenga. Mucha suerte, mucha prudencia y a disfrutar".

Así, este año se han registrado 1.564 personas entre todas las modalidades, incluyendo participantes competitivos, no competitivos, Dorsal 0 y un total de 124 menores. La prueba se ha desarrollado en un circuito de 12.500 metros de longitud que ha contado con una veintena de obstáculos.

Al igual que las dos pasadas ediciones, el circuito repite hasta el Cortijo de Vicos y se trazara por dentro del cuartel para permitir a los participantes conocer más de cerca el Centro Militar, con 18 obstáculos distribuidos por el recorrido en la finca.

Los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría han recibido distinciones y todos los participantes han tenido bolsa del corredor con camiseta técnica, como novedad se ha incluido una toalla deportiva y medalla 'finisher' al entrar en meta. La prueba cuenta con la colaboración de más de 150 voluntarios.