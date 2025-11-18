La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el compromiso de la ciudad con la inclusión e integración del pueblo gitano

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración del Congreso Internacional '600 años de Patrimonio y Cultura Gitana'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, el compromiso de la ciudad gaditana con la inclusión e integración del pueblo gitano durante la inauguración del Congreso Internacional '600 años de Patrimonio y Cultura Gitana', que se desarrolla en el Conjunto Monumental del Alcázar hasta este miércoles 19 de noviembre, en el marco de la conmemoración de los seis siglos de la llegada del pueblo gitano a la península.

En el acto inaugural han participado Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Fabián Daniel Sánchez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, Antonio Soto, representante de la Fundación Secretariado Gitano, e Ismael Cortés, representante de European Roma Institute for Arts and Culture, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que Jerez "tiene mucho que agradecer al pueblo gitano", señalando que esta es "la ciudad más gitana que existe en España y en el mundo".

"Nos encontramos en el momento oportuno para culminar el año celebrando el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a nuestro país", ha aseverado, recordando la entrega de la Medalla de Andalucía el pasado febrero a este pueblo, que se basó "en el entendimiento de que Andalucía es una tierra grande precisamente porque se convirtió en una tierra de acogida hace 600 años".

En ese marco de acogimiento, ha abundando, "y dentro del valor tan importante de la inclusión y la integración, Jerez es un referente". A este respecto ha señalado que "hemos crecido juntos como una gran familia, respetándonos mutuamente", y que en su ciudad "se ha respetado siempre la esencia, los valores y las costumbres del pueblo gitano".

Además, ha afirmado, "hemos tenido la inteligencia de acoger todo lo bueno que podían aportar a nuestra tierra", asegurando que su aportación se manifiesta "en nuestra cocina gitana, nuestra lengua gitana y nuestras fiestas gitanas", que incluyen "las zambombas gitanas y los villancicos aflamencados" que nutren cada año la Navidad en Jerez.

"Reafirmo que Jerez es referencia de integración desde el respeto y, por supuesto, de gitanería", ha sostenido, dedicando un saludo especial a la directora general Beatriz Carrillo, con quien ha tenido la oportunidad de "reivindicar conjuntamente la creación de una comisión para trabajar contra el anti gitanismo y poner en valor su presencia en el país".

Así, ha comentado que el objetivo es conseguir una sociedad "inclusiva, integradora y respetuosa que ponga en valor una seña de identidad tan propia y auténtica de Jerez, Andalucía y España, como es todo lo que representa el pueblo gitano".

CONGRESO INTERNACIONAL

Este martes y miércoles, el Congreso Internacional '600 años de Patrimonio y Cultura Gitana' aborda seis siglos de historia, memoria, retos y aportaciones del pueblo gitano en España, con mesas redondas, conferencias, visitas guiadas y actuaciones artísticas.

La cita reúne a relevantes personalidades del ámbito institucional, cultural y social y aspira a poner en valor la contribución del pueblo gitano a la historia y la diversidad del país.

El evento está organizado por la Asociación Nacional Presencia Gitana y la Fundación Secretariado Gitano con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Eriac, la Comisión Europea, Amazon Music y la Federación Kamira.