La alcaldesa de Jerez (Cádiz) entrega el cheque de 46.510 euros recaudados en la VII Carrera del Barro contra el cáncer

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, entrega el cheque de 46.510 euros recaudados en la VII Carrera del Barro contra el cáncer. - MANU LOPEZ IGLESIAS / AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López, ha presidido el acto de entrega del cheque de la recaudación obtenida en la VII Carrera del Barro 2025, organizada por el Ayuntamiento de esta Entidad Local Autónoma y la Asociación '1.000 kilómetros contra el Cáncer, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, y que ha contado con la presencia de la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo.

En este contexto, la primera edil ha agradecido al alcalde de la Barca y a la citada Asociación la organización de esta carrera, que cuenta además con la colaboración de la Universidad de Granada (UGR) y el Centro Militar de Cría Caballar Finca de Garrapilos. "Eventos solidarios como éste son los que más nos motivan a seguir apoyando causas que requieren de un amplio consenso social y de la implicación de las administraciones y del conjunto de la sociedad, porque la salud y la prevención nos afecta a todos por igual", ha señalado.

En cuanto a recaudación, García-Pelayo ha destacado que este año se han cumplido las previsiones y se ha conseguido recaudar 46.510. euros, que van a ser donados a la cátedra de los doctores Galera y Requena que investiga las células madres cancerígenas en la referida universidad, presentes en el acto.

La edición del 2023 contó con 1.000 participantes y dejó una recaudación de 45.260 euros, mientras que la de 2024 registró 1.300 participantes y una recaudación de 42.400 euros. "Nos alegra comprobar que cada año son más las personas que se suman a esta experiencia y aportan su granito de arena a la lucha contra el cáncer, lo que me llena de orgullo y satisfacción porque la solidaridad, el compromiso y la entrega son también señas de identidad de este Gobierno, y comprobar que también los ciudadanos comparten estos valores supone una enorme satisfacción", ha señalado la regidora.

Igualmente, durante la entrega del cheque se ha mostrado el cartel de la VIII Carrera del Barro que se celebrará el 19 de julio de 2026.