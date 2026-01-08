Alcaldesa de Jerez (Cádiz) expresa su compromiso con la industria turística local y la consolidación de la gastronomía

La alcaldesa de Jerez , María José García-Pelayo, tras firma de convenio con Mariano Palacín Calvo, presidente de Capital Gastronómica de España SL, y José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha manifestado este jueves el compromiso del Ayuntamiento con la industria turística local y la consolidación de la gastronomía jerezana en un 2026 en que la ciudad va a ser Capital Española de la Gastronomía, una declaración que "ha venido para quedarse" al considerar que su retorno se ha de notar en el año en el que se celebra y en venideros.

Lo ha expresado tras suscribir el convenio de colaboración para el desarrollo de la distinción de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 con Mariano Palacín Calvo, presidente de Capital Gastronómica de España SL, y José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Se trata del paso previo al traspaso del título de CEG 26 de manos de Alicante, que se producirá el jueves 22 de enero en el transcurso de Fitur 2026 en Madrid, momento desde el que ejercerá la titularidad y se pondrán en marcha todas las actividades programadas definidas en colaboración con los agentes del territorio.

La alcaldesa en su intervención ha recordado que la Capital Española de la Gastronomía es "un sueño para la hostelería de la zona y de la ciudad hecho realidad, como un gran proyecto que nos une a todos y que va a posibilitar trabajar de la mano", pidiendo "aprovechar" esta "oportunidad" que se le presenta a la ciudad.

Además, ha argumentado que "el 15% de las personas que viajan lo hacen pensando en la gastronomía" y que Jerez ha sido este pasado año "un atractivo turístico único", por lo que "los retornos con la capitalidad nos hará mucho más importantes gracias a nuestro legado culinario". "Estamos ante una ocasión única de confirmarnos en el mundo como lo que ya somos: una gran capital", ha continuado.

Por su parte, José Luis Álvarez Almeida ha expresado "el honor" que supone que Jerez "abandere algo que ya tenía, una historia gastronómica". Por eso les ha invitado a sentirse "orgullosos de lo que han conseguido", asegurando que "los hosteleros nos comprometemos a ser capaces de que el mundo entero se entere de que la mejor gastronomía en 2026 la vamos a disfrutar en Jerez".

Mariano Palacín ha indicado que "no se pudiera haber hecho nada si no es con el respaldo de Jerez, de su gastronomía y de los vinos de esta tierra", y que por eso "es tan importante que la ciudad se implique como un referente que es a un sinfín de niveles".

El 17 de octubre de 2025 el jurado de la CGE acordó por unanimidad de sus miembros conceder el título a la candidatura de Jerez, noticia que tuvo en su momento una equivalencia del valor publicitario de 2,8 millones de euros gracias a las informaciones aparecidas en la prensa española, sin contar medios audiovisuales, lo que se tradujo en una audiencia de 446 millones de lectores.

La Capital Española de la Gastronomía es un galardón de periodicidad anual que tiene como objetivo reconocer a la ciudad que más haya destacado en la promoción a nivel nacional e internacional de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España, colaborando con otros agentes sociales en la consolidación de la cocina y las bodegas españolas como activos estratégicos del sector turístico por su valor cultural, su capacidad de generación de riqueza y su contribución a la cohesión y proyección territorial.

El proyecto de la capitalidad gastronómica cuenta con el respaldo del sector empresarial y social, cuyo apoyo y compromiso fueron "decisivos" para impulsar esta iniciativa conjunta que reconoce el potencial de Jerez en el desarrollo y la innovación del ámbito gastronómico, ha indicado el Ayuntamiento a este respecto.

La ciudad, ha recordado, resaltó en el dossier sus credenciales a esta capitalidad con el lema 'Come, Bebe, Ama Jerez', evocando "la pasión y el disfrute de todos aquellos que visitan esta ciudad" e invitando a sumergirse en "la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones", como la cocina gitana, los tabancos, peñas y mostos, la alta cocina representada por dos restaurantes con Estrellas Michelín, el producto de kilómetro 0 de la campiña o el maridaje del flamenco y la cocina.