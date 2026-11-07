Alcaldesa de Jerez (Cádiz) lamenta que la ampliación de vuelos de Iberia "no cubran las necesidades de la provincia"

Archivo - Edificio terminal del Aeropuerto de Jerez en imagen de archivo. - AENA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha lamentado que la ampliación de vuelos de la compañía Iberia en el aeropuerto de Jerez para este mes de noviembre, una ampliación que intenta suplir el cierre temporal de la línea de ferrocarril que une Andalucía con Madrid tras el accidente ferroviario de Urda, "no puede absorber la demanda existente en la provincia ni los horarios son compatibles con la vida cotidiana".

"Hemos conocido el refuerzo de aviones de Iberia entre Jerez y Madrid y, agradeciendo el esfuerzo de Iberia, es insuficiente, por lo que consideramos que es un nuevo fracaso del Gobierno, un jarro de agua fría para Jerez y la provincia de Cádiz. Nos dan el dato que hasta el 30 de noviembre, antes en 20 días se trasladaban en tren de Jerez hasta Madrid en torno a 50-60.000 personas. Pues nos han puesto un refuerzo para 20 días que solamente va a posibilitar que se trasladen en torno a 6.000 personas", ha señalado la alcaldesa en un comunicado.

García-Pelayo indica igualmente que "lo más grave son las horas en las que han puesto los refuerzos, 6 de la mañana y 10 de la noche, eso no es voluntad de dar solución a un problema de comunicaciones entre Jerez y Madrid".

La regidora ha vuelto a insistir en que "no nos merecemos este trato, es importante que el Gobierno de España se involucre, que diga que apuestan por Jerez, que apuestan por la provincia, y sobre todo no seguir escuchando las declaraciones del ministro Albares, número 1 de la provincia al Congreso por el PSOE, que dice que lo que hay que apoyar es el aeropuerto de Gibraltar. El aeropuerto de la provincia de Cádiz es el aeropuerto de Jerez, apostemos por la provincia de Cádiz, apostemos por Jerez".

La alcaldesa venía reclamando desde el accidente ferroviario de Urda y el cierre de la línea Sevilla-Madrid que el Gobierno de España intercediera con la compañía Iberia para ampliar el número de vuelos y dar respuesta a la demanda existente en la provincia. Por ello, ha criticado la situación con la pérdida de conexiones del aeropuerto de Jerez en los últimos años.

En este sentido, responsabilizaba al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decisiones que, a su juicio, han perjudicado al aeródromo jerezano. Entre ellas ha citado la salida de Ryanair y la negativa a ampliar la pista, cuestiones que, según sostiene, han contribuido a reducir el número de vuelos, incluidos los operados por Iberia.