La alcaldesa de Jerez (Cádiz) muestra su "enorme tristeza" por el fallecimiento del periodista Jerónimo Roldán

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, entrega al periodista Jerónimo Roldán el título de Hijo Predilecto de Jerez el pasado mes de julio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en nombre del Ayuntamiento de Jerez y en el suyo propio, ha expresado "el profundo pesar y su enorme tristeza" por el fallecimiento a los 76 años del periodista jerezano Jerónimo Roldán, Hijo Predilecto de la ciudad desde el pasado mes de julio.

En señal de duelo por esta pérdida, las banderas del Ayuntamiento de Jerez ondean a media asta, como se ha informado en una nota.

"Jerez sufre hoy una gran pérdida porque se nos ha ido un jerezano con una dilatada trayectoria profesional y una inigualable calidad humana", ha señalado García-Pelayo, donde ha destacado la extensa carrera periodística, habiendo desempeñado labores destacadas en prensa escrita, radio y televisión, especialmente sobre el mundo taurino y deportivo desde 1964, año en el que se inició en el periodismo.

Del mismo modo, ha puesto de relieve "su compromiso con la información, su ejemplo de periodismo objetivo, preciso y de opinión constructiva", con una importante participación en acciones sociales con entidades de Jerez, así como en homenajes y reconocimientos a artistas o deportistas jerezanos.

Nacido en Jerez en 1949, Jerónimo Roldán se inició en el periodismo en 1964 como corresponsal de ABC de Sevilla. Desde 1967, en Radio Jerez y la Cadena SER, desarrolló la mayor parte de su carrera hasta 2001, cuando se incorporó a Onda Jerez RTV.

Su actividad periodística engloba, entre otras ramas, la información taurina, deportiva y la generalista, siendo corresponsal de los programas de radio 'Carrusel Deportivo' y 'Hora 25', en La Ser --Radio Jerez-- y trabajando en prensa escrita en Diario de Cádiz, La Voz del Sur y La Hoja del Lunes de Jerez y Cádiz.

La alcaldesa ha destacado "el papel fundamental" de Jerónimo Roldán para "entender la evolución de Jerez en los últimos 60 años desde su siempre objetiva visión y su incansable oficio periodístico", consiguiendo que Jerez fuera conocida en toda España gracias a sus crónicas y entrevistas.

Además, ha trasladado el pésame a toda la familia de Jerónimo Roldán, a sus amigos, a la Asociación de la Prensa de Jerez y a los aficionados al deporte y los toros, ámbitos a los que tantos años dedicó de forma especial.

LA APJ DESPIDE A SU SOCIO MÁS VETERANO

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Jerez ha mostrado en un comunicado "su dolor y tristeza" por la muerte del veterano periodista Jerónimo Roldán Rosa "tras una larga vida dedicada al periodismo y la comunicación".

El presidente de la APJ, Javier Benítez, en nombre de la Junta Directiva y de todo el colectivo jerezano, ha trasladado sus condolencias por la pérdida de quien fuera el socio de mayor edad de la Asociación, además de "fiel colaborador de la misma" y recientemente Hijo Predilecto de Jerez.

Benítez ha destacado "la extraordinaria aportación de Jerónimo Roldán al periodismo y la comunicación en Jerez, especialmente en la radiodifusión", motivos que llevaron a la APJ a rendirle un homenaje el pasado mes de mayo con motivo del 90 aniversario de la entidad.

Como se ha reseñado, Jerónimo Roldán ha sido "una de las figuras más representativas del periodismo local y andaluz, con una extensa y ejemplar trayectoria" y cuya voz ha estado presente "durante décadas" en la radio jerezana, especialmente en los ámbitos deportivo y taurino.