La alcaldesa de Jerez (Cádiz) se reúne con Acoje para analizar la situación del comercio y abordar próximas campañas

Reunión de la alcaldesa, María José García-Pelayo, y concejales de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la directiva de la asociación Acoje. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido en el Ayuntamiento junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y a la delegada de Educación y Comercio, Nela García, a la directiva de la asociación de comerciantes 'Acoje', encabezada por su presidenta, Ana María Pérez Chacón, para analizar la situación del comercio y abordar próximas campañas y eventos.

García-Pelayo ha valorado los "dos años de excelente trabajo y colaboración tanto en el día a día, como en la planificación de grandes eventos", que han transcurrido "de la mano de un colectivo que se esfuerza cada día para ofrecer lo mejor de sí ante los jerezanos y los visitantes que recibe Jerez".

En una nota, la alcaldesa ha explicado además que "se van a intensificar las labores de limpieza viaria y recogida de residuos reimplantando distintas campañas, así como en cuanto a la vigilancia policial", y que ya el equipo de gobierno local "está trabajando en la confección del plan de Zambombas", que este año también incluirá a la mejorada plaza Belén como "uno de sus puntos importantes para el desarrollo de eventos".

Del mismo modo, la regidora ha mostrado su agradecimiento por la labor que hacen a diario a la hora de atender las demandas de los jerezanos y también de los visitantes, "ofreciendo lo mejor de sí en cada establecimiento, y contribuyendo con su trabajo y valentía al crecimiento y proyección de Jerez".

García-Pelayo ha valorado así la colaboración que están mostrando en las Fiestas de la Vendimia en curso, así como la organización de próximos eventos como, por ejemplo, la Noche Azul y Blanca.

Igualmente, ha explicado al colectivo que antes de final de año se incorporarán a la flota de autobuses urbanos 25 nuevos vehículos que vendrán a "mejorar las condiciones del servicio municipal de autobuses urbanos ofreciendo una garantía de normalidad en sus horarios y cobertura de la red de líneas".

PROPUESTAS DE MEJORA DE ACOJE

Por su parte, la presidenta de 'Acoje', Ana María Pérez Chacón, ha agradecido a la alcaldesa "el apoyo y la colaboración que ha mostrado con nuestro colectivo de comerciantes a través de distintas delegaciones, mostrando siempre su entendimiento y escucha".

Además, ha planteado "una batería de mejoras para potenciar más el comercio de proximidad en toda la ciudad", tales como "el refuerzo de la seguridad y de la limpieza en determinadas zonas, el control de los patinetes eléctricos que transitan por los acerados y la venta ambulante ilegal".