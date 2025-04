Alcaldesa de Jerez (Cádiz) valora "las cadenas de solidaridad" durante el apagón, "claves para afrontar esta crisis"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha agradecido a la ciudadanía las "cadenas humanas de solidaridad y de apoyo" que se dieron este lunes durante el apagón registrado en todo el país, considerándolas "uno de los grandes valores para afrontar esta crisis", trasladando además un mensaje de "prudencia" al seguir activado el nivel 3 de alerta por el Gobierno de España.

García Pelayo ha avanzado desde la Jefatura de la Policía Local, donde sigue activado el Cecop correspondiente al Plan Territorial de Emergencias en Fase Operativa 1, y cuya competencia en la toma de decisiones corresponde a la Junta de Andalucía, que "la situación a día de hoy en nuestra ciudad es de normalidad", según ha recogido en una nota el Ayuntamiento.

Así, se ha recuperado el suministro de electricidad salvo en determinados puntos, donde hay "incidencias concretas", un servicio que se resolvió a las 03,00 horas de la madrugada en el casco urbano y en torno a las 05,00 horas y 06,00 horas en la zona rural. Además, el abastecimiento de agua "está resuelto", ha comentado la alcaldesa, reseñando que hubo "un problema en la zona de Los Villares que ya está solventado".

García-Pelayo ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como de Bomberos, Protección Civil y distintos servicios municipales activados en el Cecop con motivo del apagón generalizado que afectó a España al filo de las 13,00 horas.

"Después de las últimas 24 horas tan complicadas y extrañas seguimos sin saber la causa de este apagón y colapso", ha dicho, subrayando el agradecimiento como alcaldesa al delegado de Seguridad, y a todos los que componen el Cecop, por formar "el equipo necesario para que Jerez haya podido afrontar este nuevo reto que afecta a la seguridad de la ciudad y de los jerezanos y jerezanas".

Del mismo modo, ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los jerezanos y jerezanas por "su responsabilidad, su respeto y su apoyo de unos hacia otros". "Ha sido una cadena humana de solidaridad y de apoyo, uno de los grandes valores para afrontar esta crisis", ha manifetado.

A la crisis generada por el apagón se ha unido un nuevo episodio de viento, con caída de ramas y viento de hasta 60 km/h en la ciudad.

De esta manera, la alcaldesa ha recordado que en torno a las 13,00 horas del lunes firmó la resolución para activar el Plan de Emergencias Territorial nivel Fase Operativa 0 y media hora después el de nivel 1, por lo que la Junta asumió las competencias para dirigir esta situación, decretando el nivel 2 y el Gobierno de España asumió las competencias de esta crisis asumiendo el nivel 3, que sigue vigente en el país.

"En Jerez vamos a mantener el nivel 1 y debemos ir al mismo ritmo que el Gobierno de España, que tiene las competencias para afrontar la crisis energética", ha indicado, informando que se han mantenido dos reuniones de Cecop el lunes, y que este martes ya ha habido una tercera a las 09,00 horas.

La alcaldesa ha remarcado que Jerez "está preparada tanto para afrontar el colapso del suministro eléctrico y la falta de agua" y que hay previstas cubas en caso de que no llegue el agua a determinadas zonas de la ciudad, las que cuentan con estaciones de bombeo que dependen de energía eléctrica. También ha trasladado que se cuentan con botellas de agua "por si hubiera que repartir".

"Agradecemos a Aquajerez su colaboración, con vehículos incluso que prestaron a la Policía Local para llegar a más sitios, al igual que a Endesa, ha dicho.

La regidora ha mostrado su preocupación por "el desconocimiento" de las causas que han originado este apagón a nivel nacional. "No lo sabe Endesa y es lo más grave. Ellos mismos nos trasladan que no sabían con qué criterios se estaba restableciendo el suministro eléctrico. Nos preocupa de manera importante y también el "apagón informativo" con el que hemos venido afrontando esta situación", ha argumentado.

Es por eso que ha pedido "más información" ya que "necesitamos afrontar las crisis con decisiones claras e información". También ha pedido prudencia a la ciudadanía, ya que mientras el nivel 3 del Gobierno de España esté declarado "es por algo", y que "estemos muy atentos" a las directrices que se traslada desde el Ejecutivo central.

Sobre la situación y "la incertidumbre", García-Pelayo ha agradecido que "hayamos hecho piña los compañeros del equipo de Gobierno" cuando "no sabíamos la magnitud de la situación que estábamos afrontando", y ha insistido en que "no teníamos capacidad de comunicarnos entre nosotros mismos", siendo "complicado" hablar con la gerente del hospital, y reseñando que "hasta por la noche no pude hablar con la subdelegada del Gobierno".

Asimismo, ha explicado que efectivos de la Policía Local han ofrecido sus servicios "de manera voluntaria cuando no les tocaba trabajar" y que junto a Policía Nacional y Guardia Civil se han distribuido la ciudad y la zona rural para tener todas las zonas cubiertas.

Otro sector poblacional del se ha estado pendiente "con prioridad" han sido los mayores, en cuyos centros ha habido presencia permanente de la Policía Local. Se le ha dado también prioridad a servicios esenciales y a infraestructuras críticas como gasolineras, estaciones de ferrocarril y autobuses. "Hemos intentado blindar la ciudad desde la Seguridad pensando en equipamientos estratégicos y en servicios que son esenciales para la ciudadanía", ha indicado la alcaldesa.

Según ha dicho, "se ha hecho un trabajo humanitario muy importante desde Policía Local, con traslados de personas y liberación de personas en los ascensores en apoyo a Bomberos, y también colaborando con el Hospital para atención a personas 'electro-dependientes'".

En cuanto a las incidencias de seguridad durante la noche, según han confirmado Policía Local y Policía Nacional, no ha habido incidencias delictivas.

El Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco García Carrasco, ha indicado que han sido "numerosas" las de tipo humanitario, con el un incendio de vitrocerámica y puertas abiertas de supermercados, entre otras.

Por parte de la Policía Local, se ha incidido en las zonas donde no había luz, hasta su restablecimiento a las 03,00 horas de la madrugada. Así, la noche ha transcurrido "con normalidad", con sólo un detenido por presunto delito contra la seguridad vial.

"Hemos actuado en la colaboración con Hospital para suministrar oxígeno, atención a mayores, a acceso a viviendas a personas mayores donde no había ascensor. No ha habido pillaje", ha confirmado el jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales.

En el ámbito de Guardia Civil en la demarcación de Jerez Rural, no habido incidencias reseñables, según ha explicado el capitán Luis Galván, mientras que la jefa del parque de Bomberos de Jerez, María Jesús Palacios, ha contabilizado 43 intervenciones "como mínimo".

En concreto, por el corte de suministro se han dado unas 25 intervenciones con apoyo de Policía Local, se ha trasladado a personas para acceder a sus viviendas, ha habido 14 intervenciones de rescate de personas en ascensores con la colaboración de las empresas de ascensores.

Además, a consecuencia de este fallo ha habido falsas alarmas de incendio donde los generadores eléctricos al arrancar echaban humo, y en la avenida Sudamérica se ha atendido un pequeño incendio por una vitrocerámica.

En cuanto a la alerta por vientos intensos, ha habido 17 intervenciones de Bomberos, siendo nueve por la retirada de arbolado en la vía pública, todas sin consecuencias graves.