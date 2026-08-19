La alcaldesa de Jerez (Cádiz) valora la reducción en un 75% de las listas de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a las instalaciones de Comujesa, en la estación de autobuses, donde tiene su sede el Servicio de Ayuda a Domicilio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado las instalaciones de Comujesa, en la estación de autobuses, donde tiene su sede el Servicio de Ayuda a Domicilio, y ha felicitado a su plantilla por "los excelentes resultados" obtenidos en el último año, al reducir en "un 75%" el número de personas que se encontraban en lista de espera para recibir este servicio.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que con la puesta en marcha del Plan Jerez de los Cuidados, la lista de espera de altas se ha reducido de 800 a 200 personas en un año, a pesar de que se han pasado de 1.400 usuarios en 2018 a cerca de los 5.000 en 2026, alcanzando con ello los 1.500 auxiliares de media que atienden a esas personas, lo que requiere un gran esfuerzo de coordinación.

García-Pelayo ha calificado esos datos de "históricos", valorando que "ahora" la espera para acceder a este servicio es "más corta" y que "va mejorando" la percepción en lo que se refiere al propio servicio.

"Quiero dar las gracias a este equipo de profesionales, hombres y mujeres que trabajan atendiendo a los mayores de Jerez, a los dependientes, en definitiva, a personas que en muchos casos viven solas, que necesitan compañía", ha manifestado, añadiendo que se ha quedado "impresionada" de que "hasta telefónicamente hablan con ellos para que en los momentos que se sienten solos escuchen una voz amiga".

Es por eso que ha reiterado su agradecimiento a un servicio que es "fundamental" para una ciudad que "cuida de sus mayores y cuida a sus dependientes".

Al respecto, ha resaltado la puesta en marcha el Plan Jerez de los Cuidados, que en su opinión, está dando "tan buenos resultados".

El documento base del plan se empezó a elaborar en 2025 a través de una encuesta a profesionales y usuarios. El objetivo principal es establecer un sistema que mejore la eficiencia, la satisfacción de las personas usuarias y trabajadoras y la sostenibilidad del Servicio.

Esto pasa por garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad, mejorar la percepción ciudadana y la paz social y convertir a Jerez en un referente en materia de cuidados. De hecho, se ha indicado, ya hay universidades en Sevilla y País Vasco que han solicitado información referente al plan.

Como objetivos específicos están reducir los tiempos de espera y las incidencias en la incorporación de nuevas altas, establecer protocolos claros y homogéneos para la gestión de incidencias, sustituciones y cambios de cuadrante, y asegurar la atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad.

Ya se han puesto algunas medidas en marcha y hasta el mes de diciembre el plan se orienta hacia la consolidación del modelo operativo, la implantación tecnológica y la mejora de la capacitación profesional para lo que se pondrá en marcha un Centro de Formación en Cuidados.