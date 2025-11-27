Alcaldesa de Jerez (Cádiz) ve "muy buena noticia" el impulso a la Indicación Geográfica Protegida de los sherry casks

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en un acto en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha valorado de forma "muy positiva" la decisión de la Junta de Andalucía de promover la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para los sherry casks, aquellas barricas de roble que han contenido vino del Marco del Jerez.

En una nota del Ayuntamiento, la alcaldesa ha mostrado su respaldo a esta medida, incidiendo en que esta "buena noticia" supone "un reconocimiento esencial a un patrimonio material e inmaterial que forma parte inseparable de la identidad, historia y tradición de la ciudad".

Así, ha señalado que los sherry casks "no son un simple contenedor" sino que representan "siglos de historia, oficio y cultura local", con un uso que comenzó con la expansión comercial en el siglo XIX y, más tarde, se emplearon para la crianza de whisky escocés y otros destilados, dando lugar a "una tradición internacional que aún perdura".

García-Pelayo ha recordado que estas barricas "unen dos pilares de la ciudad", como son la tonelería y el envinado, por lo que la protección bajo la figura de IGP "no sólo reconoce la singularidad de este oficio sino que también protege su calidad y autenticidad".

Tras conocerse este expediente por parte de la Junta de Andalucía respaldando el Marco de Jerez, la alcaldesa ha añadido que otorgar a los sherry casks la Indicación Geográfica Protegida "contribuye a diferenciar este producto de otros caldos o crianzas".

También ha considerado que refuerza "su valor singular", defiende las raíces jerezanas "preservando tradiciones artesanas y saberes transmitidos de generación en generación", asegura la protección de la calidad y autenticidad "blindando al envinado de botas contra imitaciones o usos que no respeten su origen" y refuerza la competitividad de las empresas y tonelerías locales, "impulsando empleo, turismo de calidad y visibilidad internacional".

"Jerez, con su historia, su cultura vinícola y la excelencia de sus artesanos, encuentra en esta medida un instrumento de justicia histórica y reconocimiento", ha manifestado la alcaldesa, que ha mostrado su confianza en que "pronto" se concrete la inscripción de los sherry casks como IGP, y que este distintivo "refuerce el prestigio de Jerez como referente mundial del vino, el espíritu artesanal y la tradición viva".