La alcaldesa de Jerez (Cádiz) visita la exposición 'Paisajes Suspendidos' de Duarte Pardo en el Casino

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la exposición de fotografías aéreas de José Duarte Pardo 'Paisajes Suspendidos' en el Casino Jerezano, enmarcada en las actividades del 175 aniversario de esta institución. La alcaldesa ha estado acompañada por los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz e Ignacio Martínez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, García-Pelayo ha felicitado al Casino por esta exposición y por su aniversario, "una institución con tanta historia, tan ligada a la vida cultural y social de nuestra ciudad, merece todo el apoyo y el reconocimiento" del Ayuntamiento de Jerez. "Iniciativas como ésta enriquecen la vida cultural de nuestra ciudad y fomentan el talento y la creatividad de nuestros artistas", ha destacado.

La alcaldesa también se ha referido a los 175 años de historia del Casino vinculados a la historia de la ciudad y ha agradecido que "como no podía ser de otra manera, estéis involucrados en el proyecto cultural más importante que tiene la ciudad y la provincia en estos momentos como es la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031".

El Ayuntamiento ha explicado que la exposición 'Paisajes Suspendidos' es una muestra singular que invita a descubrir el mundo desde otro punto de vista: el de las alturas. A través de la fotografía aérea, su autor, José Duarte Pardo, jerezano afincado en Sevilla, combina su experiencia como periodista y piloto profesional de drones STS 1/2, para ofrecernos una mirada diferente sobre lo que nos rodea.

En estas imágenes, tomadas en distintos lugares de España, Portugal, Francia y Suiza se encuentra una mezcla de precisión técnica y sensibilidad artística que transforma lo cotidiano en algo sorprendente. Desde el cielo, los paisajes, las estructuras y las formas adquieren una nueva dimensión y nos revelan la belleza que muchas veces pasa inadvertida a nuestros ojos.

La exposición se enmarca en el 175 aniversario del Casino, que ha venido celebrando durante todo el año distintas actividades. Aún están pendientes de celebrarse una cena de gala, el próximo 31 de octubre; una recepción en noviembre en la sede del Parlamento de Andalucía en Sevilla; una charla con el torero Borja Jiménez, una Zambomba y una entrevista-charla 'Entre Amigos', moderada por Javier Benítez, con la participación de Luis Lara e Ismael Jordi.

Todas las actividades programadas son en apoyo a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031. La participación es activa y abierta a todos los públicos.