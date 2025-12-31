La alcaldesa de Jerez destaca el nuevo centro de salud y la mejora de los autobuses en su mensaje navideño

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

La alcaldesa asegura que la ciudad estará más limpia y que el transporte público funcionarán mejor

JEREZ (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado en su mensaje navideño el nuevo centro de salud de Díez Mérito, "que abrirá muy prontito", y la flota de autobuses urbanos, "que comienza cada día a ser mejor", como aspectos de este 2025 que termina, y "que ha mejorado la vida de muchos ciudadanos porque han accedido a un empleo. Desde el año 2023 más de 3.000 jerezanos están trabajando y antes no lo hacían".

Así lo ha expresado en el tradicional discurso que alcaldes y presidentes autonómicos realizan en estas fechas. En este sentido, la regidora ha elegido como escenario el Mercado Central, que este año, precisamente, cumple 140 años. En su mensaje ha pedido a los Reyes Magos "mucho más para Jerez. Mejorando la vida de la ciudad, mejoramos la vida de todos y cada uno de vosotros, y somos conscientes de ello".

Su intervención ha comenzado felicitando la Navidad y deseando "lo mejor para el año 2026". "No creo que haya mejor lugar para hacerlo que desde el mercado de abastos, dado que en 2026 Jerez será Capital Española de la Gastronomía, y estamos en el kilómetro cero de la mejor gastronomía de España, de la gastronomía de Jerez".

"No puedo comenzar este mensaje de Navidad sin acordarme de los jerezanos y de las jerezanas que sufren, porque han perdido a sus seres queridos, porque padecen una enfermedad, quieren acceder a una vivienda y no pueden hacerlo por los precios disparatados o están en una situación de desempleo", ha añadido al tiempo que les ha lanzado un mensaje de esperanza: "Vamos a trabajar todos juntos, todos unidos para que el año 2026 sea un poco mejor".

Por último, la alcaldesa ha asegurado que "nos vamos a dejar la piel" para que Jerez avance y "todas esas peticiones, esas propuestas que nos hacéis cada día en la calle, sean una realidad". "Sé que Jerez tiene que estar más limpio, y lo estará. Sé que los autobuses tienen que funcionar mejor, y funcionarán", ha afirmado al respecto.