La alcaldesa de Jerez dice que el borrador de presupuestos que negociará con Hacienda es "el que necesita" la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el documento base del presupuesto municipal se subió "el pasado viernes" a la Plataforma Comex y que es el que se negociará a partir de ahora con el Ministerio de Hacienda, unas cuentas que son "las que necesita la ciudad y los jerezanos y jerezanas".

En una nota, García-Pelayo ha aclarado que es el presupuesto "que necesitan los jerezanos" porque recoge una subida de las partidas destinadas a los servicios públicos y es, además, un documento que "nace con superávit".

"Sería histórico que Jerez pudiera contar con un presupuesto después de tres años de presupuestos prorrogados", ha señalado la alcaldesa, que ha explicado el camino que se inicia ahora, donde al ser el de Jerez un ayuntamiento intervenido "tenemos la obligación de elevar este documento a Hacienda y si informa favorablemente, se inicia la tramitación definitiva". Tras eso, se convocaría al Consejo Social de la Ciudad y se trasladaría el documento a los grupos municipales para su elevación a pleno.

En ese sentido, ha asegurado que en estos momentos existe un escenario en el que "hay un clima favorable para negociar con Hacienda", aunque advirtiendo que "hay un escenario político" en el que se está hablando de condonación de la deuda a las comunidades autónomas, una situación donde el Ayuntamiento de Jerez "no puede guardar silencio o mirar para otro lado" porque "no podemos ver cómo se están negociando ayudas excepcionales y este ayuntamiento que las necesita no las reclama".

En este punto, ha recordado que el Gobierno y la Airef dice que el Ayuntamiento de Jerez "se encuentra en una situación crítica" y que "si no recibe ayudas excepcionales, nos encontramos en una situación de no retorno a una situación de sostenibilidad". Así, ha apuntado que son tres los consistorios en esta situación: Jerez, Jaén y Parla, apuntillando que "el de Jaén parece que ya ha recibido su aguinaldo".

"En esta situación no podemos callarnos y tenemos que reclamar esas ayudas", ha dicho García-Pelayo.

En cuanto al presupuesto, la regidora ha destacado que prevé unos ingresos de 283.632.332 euros y unos gastos de 278.235.170 euros, siendo un presupuesto que "nace con superávit en el que hemos priorizado los ingresos frente a los gastos". Con respecto al presupuesto de 2022, los ingresos suben un 14,54% y los gastos un 12%.

"El documento que hemos mandado a Hacienda tiene un marcado acento social y es un presupuesto que pone la prestación de los servicios públicos de calidad por encima de cualquier acción política", ha manifestado la alcaldesa.

En cuanto a los números, ha destacado que la partida destinada a ayuda a domicilio sube "un 216% respecto a 2022", porque recoge la mejora del convenio colectivo además de la mejora de la prestación del servicio.

También se mejora la partida de limpieza viaria en un 8,57%; la recogida de basura en un 46,11%; la de reciclaje un 52,15%; el alumbrado un 5,54% o la partida destinada al arreglo de calles un 33%. Sobre esto, García-Pelayo ha defendido que son partidas que "no sólo recogen el incremento de los costes de estos tres últimos años sino el esfuerzo que se ha hecho por la mejora de la prestación de servicios públicos".

En cuanto al Capítulo de Personal, se ha incrementado en un 20% respecto al Presupuesto de 2022, un aumento que responde a la subida que obliga la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que ha supuesto un incremento del 10% respecto al total. La alcaldesa ha explicado que en este capítulo ya viene recogida la subida por la firma de los convenios del personal municipal así como el proceso de estabilización que acaba de concluir.

La alcaldesa también ha aclarado por qué este documento no recoge lo que pide Hacienda, aseverando que "no hemos incorporado los 20 millones que tenemos que pagar al Ministerio como consecuencia de estar incluidos en el Fondo de Ordenación, y no lo hemos hecho porque al incluir esta partida tendríamos que reducir las partidas destinadas a la mejora de los servicios públicos".

"Lo que vamos a negociar con Hacienda es que el Ayuntamiento, la ciudad, está despegando, los ingresos se van a incrementar este año en 36 millones de euros en relación con el pasado año. Además, en abril tendremos el remanente de Tesorería del pasado año, que sabemos que es positivo, y el anticipo de la PIE. Con ambos ingresos podremos hacer frente al pago de la deuda con Hacienda sin necesidad de tener que recortar en servicios antes de tiempo", ha explicado García-Pelayo.

En definitiva, ha señalado que el mensaje que se va a trasladar a Hacienda es que "en abril se van a tener los ingresos que van a permitir pagar la deuda", asegurando que "queremos pagar a Hacienda como hicimos el año pasado", cuando se pagaron "29 millones de deuda", pero "no queremos condicionar el presupuesto al pago de dicha deuda cuando tenemos hasta el 31 de diciembre para pagarla".

La regidora ha vuelto a hacer hincapié en que el clima de negociación en estos momentos es "favorable" con un Ministerio de Hacienda "más receptiva que hace dos años".

"Si trabajamos bien, podemos tener presupuestos y resolver para el futuro la losa económica. Es el momento de ambicionar más, nos merecemos una oportunidad de futuro, de poner el contador a cero y tener con el Ministerio una relación más normalizada", ha argumentado.

De cualquier forma, la alcaldesa ha trasladado un mensaje "claro" a la ciudadanía de que Jerez "tendrá presupuestos". En ese sentido, ha avanzado que si Hacienda no informa favorablemente ahora, en abril se realizará una modificación de crédito y se incorporará la deuda.