La alcaldesa de Jerez firma el nuevo contrato de señalización con mejoras en medios humanos y materiales

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la firma del nuevo contrato de servicio de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical horizontal y balizamiento en el término municipal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha firmado el nuevo contrato de servicio de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical horizontal y balizamiento en el término municipal, que incorpora mejoras en cuanto a medios humanos y materiales.

La firma se ha llevado a cabo con los representantes de la UTE Aceinsa Jica, Álvaro Rey Pérez, que además es delegado de Andalucía de Aceinsa Movilidad SA y gerente de la UTE Aceinsa Jica, y el director general de Señalizaciones Jica Andaluza SL, Francisco Manuel Camacho, ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La alcaldesa ha señalado que se trata de "un servicio esencial" para la movilidad de la ciudadanía y la imagen que ofrece el espacio público de la ciudad a jerezanos y visitantes. Es por eso que el Ayuntamiento sigue la senda emprendida de mejorar contratos, algunos de los cuales "no estaban actualizados y no eran acordes con las necesidades de la ciudad"

En esa línea se sigue con la adjudicación del mantenimiento de las señales de tráfico y el pintado de pasos de peatones, además de nuevas mejoras como postes de las paradas de autobús y paneles luminosos LED.

María José García-Pelayo ha valorado la firma de un contrato que "va a permitir mejorar las calles de Jerez", recordando además que se está trabajando para mejorar el acerado, y resaltando el inicio de las obras de reasfaltado en varias calles de la zona sur. A esto se suma, ha enumerado el contrato para mejorar los parques y las rotondas, y para la señalización, desde los badenes, la señalización horizontal, la vertical, y los postes rosas de autobús antiguos.

"Estamos trabajando desde muchos frentes para mejorar nuestra ciudad. Es la principal petición que nos hacen los vecinos, y estamos trabajando para que Jerez esté mejor", ha aseverado la alcaldesa, quien ha apuntado que está "costando mucho" porque la ciudad, antes de su llegada a la Alcaldía en 2023, "estaba muy abandonada". No obstante, ha asegurado que su gobierno "está trabajado mucho para que eso cambie y para que se note en todos los puntos de la ciudad, tanto en la zona urbana, como en la zona rural".

NUEVO CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN

El importe del contrato es de 3.720.866 euros y con una duración de 4 años con posibilidad de un año de prórroga. Sobre el mismo se ha aumentado el presupuesto en un 32,71% respecto al contrato anterior y la nueva UTE subroga el personal.

Entre las actuaciones previstas destaca el pintado y mantenimiento de pasos de peatones, marcas viales y otras señales horizontales así como la conservación de aproximadamente 40.000 señales de tráfico distribuidas por todo el término municipal y cerca de 300 kilómetros de señalización vertical.

El contrato también mejora los medios humanos y materiales, ya que los pliegos contemplan un refuerzo de personal, una ampliación de los recursos técnicos y una optimización de la organización del trabajo.

Además, y como novedad, el contrato incorpora elementos que no figuraban en el anterior servicio, entre ellos la instalación de nuevos postes de paradas de autobús y paneles informativos luminosos con tecnología LED, contribuyendo a una red de movilidad más moderna, accesible y funcional.

Una vez firmado el contrato, se prevé que el nuevo servicio pueda comenzar a desarrollarse durante el segundo semestre del año, permitiendo intensificar las actuaciones de repintado y mantenimiento de la señalización en distintos puntos de la ciudad.