La alcaldesa de Jerez presenta 82 propuestas para "la Navidad más bonita del mundo"

La alcaldesa de Jerez en la presentación de la programación de la Navidad 2026/2027. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presentado la programación de la Navidad 2026-2027 y las principales novedades y refuerzos de los servicios municipales que se desplegarán durante estas fiestas, que contarán con un total de 82 iniciativas y actos vinculados a la Navidad, desde el próximo 20 de noviembre hasta el 6 de enero. "Jerez inicia una nueva edición de unas fiestas que constituyen una de sus principales señas de identidad, la Navidad más bonita del mundo", ha afirmado.

La presentación se ha celebrado en la sede de la Asociación de Belenistas de Jerez como gesto de reconocimiento a esta entidad con motivo del 50 aniversario de su fundación, y ha contado con la presencia de representantes del Gobierno municipal de las distintas áreas implicadas en la organización de la Navidad, así como del Cartero Real, Ángel Sáez, y los Reyes Magos de Jerez 2026-2027, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha explicado que la elección de la sede de los belenistas responde a la voluntad de reconocer la trayectoria de una entidad fundamental para conservar y promover las tradiciones navideñas de la ciudad. En este sentido, ha recordado que el belenismo está reconocido por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural, al igual que las zambombas, y ha apelado a la responsabilidad colectiva para preservar su identidad y autenticidad.

García-Pelayo ha destacado que Jerez inicia una nueva edición de unas fiestas que constituyen una de sus principales señas de identidad, "una Navidad que es única, especial, amada por todos, deseada por todos y sobre todo visitada y sentida por todos". Asimismo, ha subrayado el compromiso municipal de mejorar cada año la programación y los servicios, atendiendo las propuestas de las asociaciones y de los vecinos.

La programación de este año reúne 82 iniciativas vinculadas a la Navidad, a las que se suman cuatro propuestas expositivas. La oferta incluirá actividades musicales, artes escénicas, teatro, propuestas sociales, iniciativas solidarias, actividades dirigidas a las personas mayores, deporte, ocio y gastronomía.

En este sentido, la alcaldesa ha insistido en que "la Navidad debe llegar a todos los públicos y a todos los rincones del término municipal, incluyendo las zonas rurales", y ha agradecido el trabajo coordinado de las distintas delegaciones municipales. "La Navidad es de todo Jerez y sobre todo para todo Jerez", ha afirmado antes destacar la importancia de que las actividades sean accesibles para los niños, las personas mayores y quienes tienen algún tipo de discapacidad o dificultades de movilidad.

Entre las primeras citas destacadas figura la presentación oficial de los Reyes Magos y el Cartero Real, prevista para el 13 de noviembre en las Bodegas González Byass. A partir de ese momento comenzará el recorrido solidario de Sus Majestades. El 26 de noviembre tendrá lugar el XVIII Pregón de la Navidad, en el Teatro Fundación Cajasol, a cargo de María Soledad La Morena Fernández. Además, el 3 de diciembre, la plaza del Villamarta acogerá actuaciones de la Academia de Baile de Tatiana Ruiz con canciones de Luis de Periquín.

La programación incluirá también actuaciones de coros navideños en residencias y centros de mayores, así como diferentes propuestas gastronómicas, entre ellas una cata de vinos y tortas de Inés Rosales, la celebración de la Fiesta del Mosto y una cata de vinos y jamón.

Será el 20 de noviembre el día que marcará el inicio oficial de la Navidad en Jerez con el encendido del alumbrado ornamental, la inauguración del Belén Monumental y la apertura del Mercado Navideño. La alcaldesa ha avanzado que el acto del encendido contará con un concierto de Luis de Periquín, Jesús Méndez y La Macanita, del que se ofrecerán más detalles próximamente. Asimismo, la regidora ha recordado el éxito de la convocatoria del pasado año, cuando cerca de 10.000 personas asistieron al encendido celebrado delante de la iglesia de Santo Domingo.

El alumbrado navideño contará este año con 889.000 puntos LED, con nuevas propuestas y una ampliación progresiva de las zonas iluminadas del centro de la ciudad. Entre las principales novedades ha destacado la calle Porvera, que contará con nuevas caídas luminosas que reforzarán la decoración de este enclave.

Por su parte, las zambombas volverán a ser uno de los grandes protagonistas de la Navidad jerezana y como dato, la alcaldesa ha señalado que actualmente se encuentran en tramitación 85 expedientes de solicitudes para su celebración. También ha aclarado que esta cifra es puntual, puesto que las autorizaciones pueden solicitarse hasta 15 días antes de la celebración de cada zambomba, y ha recordado el importante impacto turístico de estas fiestas y ha señalado que el pasado año la ocupación hotelera registró un récord de asistencia.

En materia de seguridad, ha recordado que el Ayuntamiento activará el Plan Territorial de Emergencia Municipal la noche del 19 al 20 de noviembre y permanecerá operativo de manera continuada hasta el 6 de enero. De este modo, el CECOP quedará constituido desde esa fecha en la Jefatura de la Policía Local, con coordinación presencial y virtual de los distintos cuerpos y servicios: Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, personal sanitario y Protección Civil.