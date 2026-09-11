La alcaldesa de Jerez resalta las 147 actuaciones municipales en colegios durante el verano previas al inicio del curso

La alcaldesa de Jerez en el inicio del curso escolar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El curso escolar ha comenzado este viernes de manera oficial en Jerez de la Frontera (Cádiz), un día más tarde que en el resto de la comunidad autónoma debido al paso este jueves de la etapa de la Vuelta Ciclista por la ciudad. Lo ha hecho con la matriculación de 15.539 alumnos y alumnas en los centros educativos y tras 147 actuaciones municipales durante el verano previas a este inicio, según ha destacado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha visitado una instalación de titularidad pública, el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Alfonso 'X El Sabio', y otra concertada, el colegio Nuestra Señora del Pilar 'Marianistas', mostrando el apoyo institucional a toda la comunidad educativa jerezana.

Esta doble visita subraya la defensa de la alcaldesa por la convivencia de ambos modelos de enseñanza, destacando que "haya el número de alumnos que haya, que los padres y las madres puedan elegir, que haya libertad". "Tenemos que ser la ciudad de la libertad para que cada uno estudie donde quiera, pero que nos aseguremos siempre que los coles sean espacios habitables en los que haya, no solamente educación, sino formación en valores porque serán los niños y las niñas del futuro", ha añadido.

En esta ocasión, según ha indicado el Ayuntamiento, el CEIP Alfonso 'X El Sabio' vive un inicio de curso doblemente especial al cumplir 60 años de historia y haber finalizado las obras de mejora de eficiencia energética que se han llevado a cabo en el colegio. "En principio parece que va a haber una reducción del consumo energético muy importante, en torno al 70%, pero sobre todo que los niños y las niñas van a estudiar en un centro mucho más habitable, mucho más saludable", ha asegurado la alcaldesa.

Además, García-Pelayo ha remarcado el "intenso trabajo" de mantenimiento llevado a cabo durante el verano por parte del Ayuntamiento contabilizando 147 actuaciones con una inversión de 250.000 euros para la puesta a punto de los centros educativos. "Se ha venido trabajando para hacer que los centros estén lo más bonitos posible y lo más acogedores posible", ha comentado la alcaldesa haciendo una apuesta por la mejora continua de estas infraestructuras.

Por su parte, el delegado territorial de Educación ha incidido en el esfuerzo de la administración por ofrecer la mejor enseñanza. "La educación siempre es el futuro de la sociedad y estamos invirtiendo en el futuro, preparando alumnos y alumnas en todos los niveles para que sean ciudadanos integrales, competentes". "Los alumnos tienen que ser felices en espacios inclusivos, venimos a aprender pero los niños y las niñas tienen que disfrutar", ha dicho.

Por otro lado, el director del CEIP Alfonso 'X El Sabio', Alejandro Fernández, ha expresado su satisfacción por la elección de este equipamiento para el acto central de inicio de curso escolar. "Para nosotros este año es importantísimo porque hemos finalizado unas obras que nos han tenido casi dos años y medio aquí un poco confinados entre un edificio u otro, y porque este año cumplimos los 60 años", recordando que "el colegio se fundó en 1966 y ahora mismo tiene un aspecto renovado pero la esencia es la misma".

La jornada inaugural ha concluido con un agradecimiento general a todos los profesionales que hacen posible el funcionamiento diario de los centros educativos, desde el profesorado hasta el personal de administración y servicios, y a toda la comunidad educativa, especialmente a las familias, AMPAS y al alumnado, protagonista de este primer día de clase.