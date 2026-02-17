La alcaldesa de Jerez señala que la zona rural mejora con el paso de las horas y que el Guadalete ha bajado dos metros

Zona del Arroyo Buitrago. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha señalado que la situación en la zona rural mejora con el paso de las horas, siendo testigo de cómo el río Guadalete ha bajado en casi dos metros su nivel durante las últimas 48 horas, lo que "viene a demostrar que su cauce presenta buenas condiciones para la circulación del agua".

Además, ha apuntado que el comportamiento del Arroyo Buitrago, descongestionando el tapón que hacía que el agua afectara a la carretera CA-3113 y a la barriada de Las Pachecas, ha sido finalmente favorable y ha conseguido mantener su curso sin hacer necesaria la actuación de emergencia que se planteaba en dicha carretera para desaguar de manera más rápida.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que, ante el estado de esa vía y la obstrucción que suponía, la alcaldesa, en contacto con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, responsable de esa carretera que conecta Jerez con Puerto Real, había comunicado la posibilidad de actuar sobre la citada infraestructura para facilitar la conducción del agua y reconstruirla después, pero dadas las nuevas circunstancias, que el arroyo desagua bien y su curso va rápido, no será necesaria esta intervención de urgencia.

El Ayuntamiento ha recordado que, a través de la Delegación de Desarrollo Rural, ha efectuado diversas actuaciones centradas en la limpieza de cauces, caminos rurales, cunetas y arroyos desde noviembre de 2024 y a lo largo de 2025, que han supuesto una inversión de 340.744 euros en términos globales y que han posibilitado que, una vez han cesado las lluvias y se han llevado a cabo los desembalses necesarios, el río siga su cauce con normalidad tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz durante las últimas semanas.

En referencia a estas intervenciones, las desarrolladas en noviembre y diciembre de 2024 a consecuencia de la dana alcanzaron los 85.411,61 euros, mientras que las de mantenimiento ordinario alcanzaron los 55.377,82 euros durante 2024. Además, un total de 79.939 euros fueron los destinados en 2025 a las emergencias ocasionadas por las borrascas 'Jana' y 'Konrad' y una partida de 120.015,06 euros ha sido la invertida a lo largo del año pasado en la conservación y mantenimiento ordinario de la zona rural, con especial interés en la limpieza de arroyos.

Esta inversión se ha complementado con la realizada por la Junta de Andalucía en los cauces de la provincia, principalmente en el del Guadalete, con una inversión, sólo en 2025, de 3.422.837 euros, incluyendo las obras de restauración de los márgenes del río Guadalete por un importe de 2.137.105 euros en un tramo de siete kilómetros de cauce, entre las barriadas rurales de La Corta y Lomopardo, y sobre una superficie de diez hectáreas, ha apuntado el Ayuntamiento.

Finalmente, ha recordado que junto a los trabajos de recuperación de los márgenes, se procedió a limpiar las arboledas afectadas por el incendio de 2022, con un presupuesto también importante de 1,5 millones de euros, por lo que han sido más de 3,6 millones de euros en dos proyectos de gran calado que han ayudado a mitigar las importantes inundaciones generadas por la gran crecida del río Guadalete.