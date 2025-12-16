Alcaldesa lamenta la falta de soluciones dadas por Gobierno a los problemas de conexión con Jerez tras reunión en Madrid

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión en Madrid con la secretaría general del Ministerio de Transportes, Rocío Baguena, para hablar de conexiones - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión en Madrid con la secretaria general del Ministerio de Transportes, Rocío Baguena, donde ha planteado los tres principales problemas de comunicación que tiene la ciudad, como son la falta de conexión aérea y de trenes, así como el tercer carril de la AP-4, y ha lamentado que esta administración no le ha ofrecido soluciones a estos problemas.

A la reunión han acudido también los tenientes de alcaldesa en el consistorio jerezano, Agustín Muñoz y Antonio Real, así como el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández, y el director general del sector ferroviario, Carlos Juárez, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

"Les hemos planteado estos tres temas y no nos han dado solución a ninguno. En definitiva, nada, lo que nos esperábamos", ha aseverado la alcaldesa, quien ha dejado claro que "no nos vamos a cansar de reclamarle al Gobierno de España lo que merece Jerez", como son unas conexiones "en condiciones" para que la ciudad "avance y mejore", advirtiendo que "no podemos mejorar con estas condiciones, con unas carreteras, unos trenes y unos aviones que son tercermundistas".

Respecto al tercer carril, ha comentado que desde el Gobierno de España les han trasladado "claramente" que están trabajando en la provincia de Sevilla y "no tienen previsión ninguna de abordar ahora el tercer carril en el tramo de la provincia de Cádiz". "No tienen calendario para abordar la obra, ni por supuesto presupuesto, o sea nada", ha apostillado.

En relación a los trenes, se ha informado que en la provincia de Sevilla "se está trabajando para mejorar el servicio" por lo que la alcaldesa ha pedido que estas obras se ejecuten también en Cádiz, señalando el "indignante" servicio de ferrocarril que hay, y reclamando "más conexiones con Madrid".

A este respecto, ha recordado que "antes de la pandemia" Jerez y Madrid tenía "seis conexiones diarias" y que "ahora son cuatro". "No sólo es que tengamos pocas conexiones sino que el funcionamiento es muy malo, los trenes se paran, pasamos calor, en definitiva, no nos merecemos el servicio de tren que tenemos, hay que mejorarlo", ha manifestado.

Sobre el aeropuerto de Jerez, García-Pelayo ha contado que "nos han dicho simple y llanamente que no es responsabilidad de la secretaría y nos tenemos que reunir con otras secretarías generales".

Cabe recordar que esta reunión se ha celebrado después de que la alcaldesa de Jerez haya solicitado formalmente por carta "varias veces" al ministro de Fomento y Transportes, Óscar Puente, una reunión para plantear soluciones a las "deficientes" comunicaciones que tiene Jerez y la provincia de Cádiz.