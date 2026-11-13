Alfredo Carrasco, Carmen Tejero y Joaquín Vallejo encarnarán a los Reyes Magos de Jerez (Cádiz) en 2027

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el el acto de presentación de Alfredo Carrasco, Carmen Tejero y Joaquín Vallejo como representantes de los Reyes Magos de Jerez 2027. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este viernes el acto de presentación de los representantes de los Reyes Magos de Jerez 2027, que serán el empresario de la hostelería Alfredo Carrasco Benítez (Melchor), la profesora y hermana mayor del Nazareno, Carmen Tejero Enríquez (Gaspar), y el empresario y hermano mayor del Rocío, Joaquín Vallejo Cabrera (Baltasar), además de Ángel Sáez Marassi como Cartero Real.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, al acto han asistido también miembros del gobierno local y de la corporación municipal, así como los Reyes Magos de la pasada edición, integrantes de la Asociación de Reyes Magos y representantes del tejido asociativo, cultural y empresarial de la ciudad.

Durante su intervención, García-Pelayo ha señalado que Jerez confía a estas tres personas "la ilusión de toda una ciudad y una responsabilidad", al tiempo que les ha agradecido que hayan recibido este encargo con "ilusión y gratitud" y ha destacado que ya han impulsado iniciativas previas como obsequios cedidos por La Vuelta, la gala flamenca de María del Mar Moreno o una jornada de cortadores de jamón que sirvió más de 1.800 platos.

La regidora ha subrayado el perfil de cada uno de los elegidos y ha puesto en valor "el compromiso hostelero y empresarial" de Carrasco en proyectos como la Capital Española de la Gastronomía, "la educación y solidaria" de Tejero como primera hermana mayor de la Hermandad del Nazareno, la trayectoria empresarial y vinculación con la Hermandad del Rocío de Vallejo, así como la implicación cofrade y asociativa de Ángel Sáez, conocido como 'Nene de la Pastora', impulsor de la Agrupación Parroquial Divina Pastora.

Asimismo, la alcaldesa se ha referido al lema de esta edición, 'La magia empieza cuando volvemos a creer', y ha avanzado que la ciudad prepara una cabalgata con 15 carrozas, nuevos elementos escénicos, cuatro agrupaciones musicales y el caballo abriendo paso como símbolo de Jerez. Según ha detallado, "será un desfile inclusivo que contará con espacios adaptados para personas con autismo y otras discapacidades, plazas para personas con movilidad reducida y atención a los mayores".

Por su parte, Morillo ha intervenido en nombre de los Reyes Magos de 2026 para trasladarles su apoyo y advertirles de que tienen por delante "meses de duro trabajo" y "días de agendas imposibles", si bien les ha animado a abrazar "este privilegio con el inmenso respeto y la responsabilidad que exige convertirse en los portadores de la ilusión de toda la ciudad".

Finalmente, Carrasco ha tomado la palabra en representación de los Reyes de 2027 para expresar su emoción y afirmar que asume la corona "de una manera sencilla" y cercana. "Esta noche la vida me ha regalado volver a sentirme niño, aunque solo sea por un rato", ha manifestado antes de animar a los asistentes a mantener la ilusión y "no hacerse mayores para soñar".