El Anexo del Campo de la Juventud en Jerez (Cádiz) estrena nuevo alumbrado con tecnología LED

Anexo del Campo de la Juventud con la nueva iluminación LED instalada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Deportes, ha renovado el alumbrado del Anexo del Campo de la Juventud y ha convertido estas instalaciones de la zona sur en "el primer campo de fútbol base" de la ciudad en contar con iluminación de tecnología LED.

El presupuesto de esta mejora de los servicios públicos en este espacio municipal asciende a alrededor de unos 17.000 euros, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En sustitución del anterior sistema, "desfasado y deficiente, con lámparas antiguas y muchas de ellas fundidas", se han instalado diez nuevas luminarias de última generación distribuidas en cuatro torres del campo, que ofrecen una iluminación "de gran calidad", determinada además por la eficiencia energética y durabilidad a largo plazo.

El delegado de Deportes del Ayuntamiento, Tomás Sampalo, ha destacado la importancia de "este cambio sustancial" en la iluminación de estas instalaciones, que viene a favorecer la práctica deportiva de unos 300 deportistas de la zona sur de la ciudad que entrenan y juegan sus partidos en este anexo.

Así, ha subrayado que la intención del Gobierno local para el próximo año es "dar el salto" a tecnología LED en la iluminación de todos los campos de fútbol base de Jerez, con el fin de mantener "actualizadas y en las mejores condiciones posibles" estas instalaciones de la ciudad y favorecer el deporte entre los jerezanos y jerezanas.

La nueva iluminación del Anexo del Campo de la Juventud beneficia a los clubes de la ciudad que tienen como referencia estas instalaciones, como son el Jerez Industrial, Liberación, Zona Sur y Federico Mayo. Entre los cuatro reúnen a alrededor de una veintena de equipos de fútbol y a unos 300 deportistas de la ciudad.

Además, el salto en cuanto a mejora de la iluminación del Anexo del Campo de la Juventud no es la única reforma que se ha llevado a cabo en las instalaciones deportivas de la zona sur recientemente.

En este caso, el Ayuntamiento ha apuntado que también se ha procedido al inicio de las obras de restauración de parte del muro perimetral del Estadio Municipal Pedro S. Garrido, con el fin de adecentar unos 300 metros de este cerramiento que se encontraba "en mal estado de conservación, al no haberse realizado durante años labores de mantenimiento adecuadas".

Asimismo, se va a completar toda esta renovación con otras mejoras en el entorno que "repercutirán positivamente" en los servicios públicos y en la imagen de la avenida Blas Infante, como el cambio de todos los contenedores por unos nuevos o la sustitución de los postes del autobús, que se encuentran "en mal estado", por otros "modernos y funcionales", de acuerdo con el servicio de transporte público de Jerez que se está renovando con nuevos vehículos y mejoras en las rutas y frecuencias.