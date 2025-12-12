Los autobuses lanzadera a las zambombas de Jerez (Cádiz) registran más de 6.700 usuarios, un 31% más que en 2024

Detalle del alumbrado de Navidad 2025 en la calle Larga de Jerez de la Frontera - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El servicio de autobuses lanzadera al centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) para acudir a las zambombas programadas durante el periodo oficial de navidad ha registrado más de 6.700 usuarios en estos primeros tres fines de semana, unos datos que suponen un 31% más que en 2024, cuando hicieron uso de este servicio 5.148 viajeros.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha apuntado que para este fin de semana que arranca ya desde este viernes a las 14,00 horas, manteniéndose hasta el próximo sábado a las 00,00 horas.

En concreto, los autobuses lanzadera salen desde la zona de atracciones de Feria, en la parada junto al semáforo de cruce hacia Clínica Serman, y desde la zona de aparcamiento del Estadio Pedro S. Garrido de la Zona Sur. La frecuencia de paso de cada autobús se prevé de 15 minutos.

El Plan de Tráfico y Movilidad tiene como objetivo dar prioridad al transporte público en autobús urbano y a través de Tele-Taxi Jerez hasta el mismo corazón del centro histórico, teniendo su epicentro en plaza Esteve, y las cabeceras también en Alameda Cristina, calle Puerto (Alcázar).

El servicio cuenta durante los fines de semana con el apoyo adicional de 44 taxis de El Puerto de Santa María gracias al acuerdo entre las delegaciones de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez y de El Puerto, en virtud de un acuerdo que cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Jerez ha recordado además que el Plan Especial de Tráfico y Movilidad incluido en el Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas vuelve a activarse coordinadamente con la totalidad de sus efectivos durante el fin de semana con motivo de las zambombas y del acceso al centro histórico de un elevado número de personas, que se concentrarán en distintos puntos para la participación y seguimiento de las mismas.

Hasta el momento, en los tres fines de semana anteriores, desde la inauguración del periodo oficial programado el pasado 21 de noviembre, no se han registrado incidencias de gravedad a efectos de seguridad y las que han surgido han sido atendidas "de manera inmediata y coordinada" por el Cecop, que está activo desde el día citado hasta la jornada de la Cabalgata de Reyes Magos.

A tal efecto, la Policía Local, está haciendo hincapié en la prevención del botellón y de actos incívicos como micciones en la vía pública, aplicando sanciones de 100 euros en cada caso. Además, se cuenta con la novedad del incremento de cámaras de video-vigilancia en la zona centro y con el empleo de drones por parte de Policía Local y Policía Nacional.

De esta manera, hay cortes de tráfico de manera "flexible" durante el fin de semana, a partir de las 15,00 horas en el tramo rodado de calle Larga, Alameda Cristina, Angustias, José Luis Díez, Honda, Tornería, Armas y Corredera, y se pueden establecer cortes puntuales en las calles Puerto y Porvera en función de la situación del tráfico.

Además, se ha reforzado la Sala de Control de Tráfico con diez cámaras de Seguridad Vial y hay un operativo con vallas a disposición en las calles para actuar ante cualquier contingencia.

En cuanto a los párkings, se permite el acceso por las calles de entrada a los parking hasta completar el aforo de los mismos. Desde el momento en que éstos completen su cupo, la Policía Local solo permite el paso en función del número de plazas libres que vayan originándose y no se permiten colas de vehículos en la entrada de los párkings completos mientras se espera a que queden plazas libres.

Al igual que en las pasadas navidades, el Ayuntamiento ha instalado aseos públicos en distintos puntos del centro histórico través de Medio Ambiente, se ha vuelto a reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos, con refuerzo de iniciar las labores, con apoyo en el desalojo de las plazas de la Policía Local al término de cada Zambomba, para la entrada de maquinaria específica y operarios, con la finalidad de que al día siguiente de cada día de zambombas las calles estén en las condiciones adecuadas.

Los módulos de WC fijos prefabricados de aseos públicos cuentan con limpieza durante todo su periodo de apertura y están conectados con la red de saneamiento, que estarán adaptados. Se ubican en Esteve, plaza del Banco y plaza Belén. También hay módulos portátiles dependiendo de las zonas de celebración de zambombas.

Asimismo se ha reforzado el parque de papeleras, con más de 70 y hay puntos de refugio de contenedores, que estarán protegidos, y se intensifica la señalización para informar dónde se depositan los residuos.