El Ayuntamiento entrega la Medalla de Oro de Jerez (Cádiz) a la Virgen de La Paz de la Hermandad de la Corona

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, entrega la Medalla de Oro de Jerez a la Virgen de La Paz de la Hermandad de la Corona. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado este sábado la "gran labor social y solidaria" de la Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción y San Juan Bautista. Lo ha hecho durante el acto de imposición de la Medalla de Oro de Jerez a la titular mariana de la cofradía en la Iglesia de San Pedro.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, dicha condecoración, la Medalla de Oro, fue entregada a la Hermandad de la Coronación en un Pleno Extraordinario y Solemne el pasado 14 de junio en Los Claustros de Santo Domingo y ha sido este sábado cuando, a iniciativa de la corporación cofrade, se le ha impuesto a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción con motivo de su 75 aniversario y el centenario de su llegada al barrio de La Albarizuela, donde actualmente tiene su sede canónica.

García-Pelayo ha subrayado su "gran labor de integración, vertebración y ayuda a los más necesitados", en especial a las personas mayores, "transmitiendo en todo momento los valores del compromiso y la solidaridad en todas las iniciativas cultures y sociales que han llevado a cabo a lo largo de su historia".

La regidora ha agradecido a la Hermandad de la Coronación su "constante engrandecimiento de la historia de la ciudad a base de resistencia, de gallardía y de entrega desmedida hacia los jerezanos".

Asimismo, García-Pelayo ha señalado que supone un "alto honor para Jerez entregar la Medalla de Oro de Jerez a una Hermandad tan comprometida con la ciudad, que tanto significa para Jerez, ya que su labor trasciende lo meramente espiritual o patrimonial de la Semana Santa".

La Medalla de Oro, que es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez, reconoce de esta manera la importante labor que realiza esta hermandad con la ciudad. La Hermandad de la Coronación cumple en este año el 410 aniversario de su fundación (1615) y el centenario de su implantación en la Capilla de los Desamparados, y los 75 años de la llegada de la imagen de su virgen.

Cabe destacar también, que durante este año 2025, la Hermandad de la Coronación ha preparado un amplio programa de actividades con motivo del centenario de su llegada a la Capilla de los Desamparados.