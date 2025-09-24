El Ayuntamiento de Jerez aprueba las obras para convertir el antiguo Museo Taurino en vivero de empresas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), presidida por la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha autorizado las obras de rehabilitación de las instalaciones del antiguo Museo Taurino que posibilitarán la implantación del Vivero de Empresas 4.0.

En una nota, ha recordado que el uso de este antiguo complejo bodeguero, situado en la calle Pozo del Olivar 6, fue cedido por el Ayuntamiento a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez, mediante un acuerdo plenario adoptado en la sesión celebrada en septiembre del pasado año. Una vez que el proyecto ha obtenido el visto bueno de esta Comisión, se deberá solicitar la correspondiente licencia para el inicio de las obras.

Belén de la Cuadra ha señalado que la cesión de este inmueble a esta entidad, con carácter temporal y opción a compra, tuvo lugar a principios de noviembre de 2024 a través de la firma de un convenio suscrito entre la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Jerez, y de Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, que expresaron su satisfacción ante este proyecto estratégico con el que se pretende contribuir al desarrollo tecnológico y económico de Jerez y de la región de Andalucía Occidental, así como ofrecer apoyo para el desarrollo de empresas tecnológicas y de innovación, alineándose con las tendencias globales de digitalización y transformación industrial.

En este sentido, el nuevo equipamiento va dirigido a promover la creación de empleo directo e indirecto, tanto en las empresas incubadas como en los servicios asociados al Vivero, impulsando la marca Jerez como un polo de atracción para el talento joven y cualificado, e incrementando la oferta de profesionales especializados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Asimismo, con este proyecto, "se consigue la recuperación y puesta en uso de unas instalaciones que fueron sede del Museo Taurino y que, desde su clausura, en mayo de 2021, han permanecido cerradas", ha subrayado la delegada municipal.

El Ayuntamiento ha indicado que en líneas generales el edificio se encuentra en buen estado de conservación, tratándose de un conjunto bodeguero con tres cuerpos diferenciados en una sola planta de altura, contando sólo con una pequeña entreplanta en uno de los cuerpos edificatorios simulando un coso taurino. Cuenta con una fachada principal con acceso por la calle Pozo del Olivar y otro acceso por Santísimo Cristo de la Defensión.

El proyecto de rehabilitación prevé la conservación de todo el conjunto estructural y configurador de la edificación, incluyendo elementos como el cerramiento exterior, soportes, cubiertas e incluso carpinterías, y respetándose, en la medida de lo posible, los materiales y sistemas constructivos originales.

De forma más detallada, la propuesta presentada conlleva las obras de demolición de la entreplanta existente, la recuperación de un patio interior que estaba parcialmente cubierto y que se pretende cubrir con un lucernario, la reforma y adecuación de la zona de aseos y la ejecución de divisiones interiores con mamparas, además se intervendrá en la mejora de las fachadas, donde se contempla un repaso de los revestimientos y su pintado de color blanco, así como la sustitución de la puerta de acceso por la calle Santísimo Cristo de la Defensión por otra de vidrio.