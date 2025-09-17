El Ayuntamiento de Jerez aprueba el proyecto del nuevo aparcamiento de La Granja con capacidad para 55 vehículos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado el proyecto destinado a la creación de un nuevo aparcamiento público en la barriada de La Granja, situado en el entorno del Centro de Salud y la Biblioteca Pública Municipal Agustín Muñoz, entre las calles Huelva y Pueblo Nuevo, y que tendrá capacidad para 55 vehículos. Se prevé que las obras salgan a licitación el próximo mes de octubre.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que esta actuación fue presentada el pasado mes de julio por la alcaldesa, María José García-Pelayo, en un acto al que asistieron representantes de la Asociación de Vecinos Pueblo Nuevo.

Asimismo, ha indicado que el proyecto tiene un presupuesto de 99.179 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y prevé la reurbanización y ordenación de la parcela de equipamiento público donde se ubicará este aparcamiento en superficie, situada en la trasera del Centro de Salud y comunicada con el acceso para urgencias de la misma.

En estos terrenos se habilitarán 33 nuevas plazas más dos para personas con movilidad reducida. Asimismo, en el espacio anexo a la Biblioteca municipal, y junto al solar que se destinará a la futura sede de la Casa hermandad de la Hermandad del Soberano Poder, se acondicionará otra explanada de carácter provisional, hasta la finalización de estas obras, que tendrá capacidad para otros 20 vehículos.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la intervención contempla además el adecentamiento de los accesos a las Urgencias del Centro de Salud, así como la instalación de mobiliario urbano, al objeto de completar los elementos ya existentes, y cuatro nuevos focos LED para ampliar la dotación de alumbrado público. El proyecto se completa con la instalación de señalización horizontal y vertical para definir y delimitar las plazas de estacionamiento y la circulación de vehículos.

Finalmente, ha recordado que el Gobierno local recuperó la disponibilidad de la parcela objeto de esta actuación, que fue cedida en su día a la Junta de Andalucía para la construcción del Centro de Salud de la barriada. En este sentido, ha explicado que tras mantener conversaciones con la Junta para abordar la situación de esta antigua cesión, el Ayuntamiento podrá poner ahora en uso estos terrenos, generando una mayor movilidad en la zona y mejores accesos al citado centro sanitario.