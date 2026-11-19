Plaza de San Mateo en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado un nuevo proyecto de renovación y mantenimiento del pavimento del centro histórico que permitirá actuar en cinco de las calles y plazas más céntricas que presentan un mayor deterioro en su adoquinado y en otros elementos de piedra.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con esta intervención continúa avanzando en su programa de mejora y mantenimiento de las calles de la ciudad, reforzando así la seguridad de los peatones, la accesibilidad y la conservación de los espacios históricos.

Asimismo, ha indicado que esta intervención se enmarca en la línea de trabajo del Gobierno municipal centrada en mejorar progresivamente el estado de las vías públicas, atendiendo a las necesidades de mantenimiento y conservación de los distintos barrios de la ciudad y prestando especial atención a aquellos espacios donde el desgaste del pavimento dificulta el tránsito y la movilidad de los peatones.

Según ha explicado en esta ocasión el proyecto aprobado se centra en varios puntos del centro histórico, concretamente en las calles Manuel María González, Armas, Empedrada y Cerro Fuerte, así como en las plazas Monti y San Mateo, todas ellas situadas en el ámbito de Intramuros. Se trata de espacios públicos que presentan distintos problemas derivados del paso del tiempo y del uso continuado, como pueden ser adoquines y piedras sueltas, hundimientos en determinados tramos, pérdida de piezas y separaciones entre los elementos del pavimento.

Con esta intervención se pretende corregir estas deficiencias y recuperar las condiciones adecuadas de uso de estos enclaves, mejorando la comodidad y seguridad de quienes transitan diariamente por ellos, sin perder las características propias del pavimento tradicional del centro histórico, ha apuntado el Ayuntamiento.

Los trabajos previstos consistirán principalmente en levantar los adoquines y elementos de piedra que se encuentran desplazados, hundidos o en mal estado, preparar adecuadamente la base sobre la que se apoyan y volver a colocarlos de forma firme y nivelada. También se prevé la reparación de las uniones entre las piezas y la reposición de los elementos que falten, reforzándose las zonas que presenten un mayor desgaste con el fin de evitar nuevos movimientos y mejorando la resistencia y durabilidad del pavimento.

El Ayuntamiento ha incidido en que con esta actuación avanza en la recuperación de espacios públicos, contribuyendo a mejorar su imagen, facilitar los desplazamientos y hacer del centro histórico un entorno más cuidado, accesible y agradable tanto para sus vecinos como para quienes lo visitan.